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    Top & Flop im wO USA All Ind. 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 13.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Top & Flop im wO USA All Ind. 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 13.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA All Ind. 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im wO USA All Ind. 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Modine Manufacturing
    ISIN: US6078281002
    WKN: 869795
    Die Modine Manufacturing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +28,14 %.

    Cerebras Systems Registered (A)
    Tagesperformance: +11,07 %
    Platz 2
    Performance 1M:
    Chart Cerebras Systems Registered (A)
    ISIN: US15675D1037
    WKN: A40RUX
    Die Cerebras Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,07 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -9,10 %
    Platz 3
    Performance 1M: -38,92 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,10 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -8,18 %
    Platz 4
    Performance 1M: -8,60 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,18 %.

    Applied Digital Corporation
    Tagesperformance: -7,78 %
    Platz 5
    Performance 1M: -32,00 %
    Chart Applied Digital Corporation
    ISIN: US0381692070
    WKN: A3DHHB
    Die Applied Digital Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,78 %.

    Applied Optoelectronics
    Tagesperformance: -7,69 %
    Platz 6
    Performance 1M: -50,03 %
    Chart Applied Optoelectronics
    ISIN: US03823U1025
    WKN: A1W4EQ
    Die Applied Optoelectronics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,69 %.

    Navitas Semiconductor Corporation
    Tagesperformance: -7,45 %
    Platz 7
    Performance 1M: -12,23 %
    Chart Navitas Semiconductor Corporation
    ISIN: US63942X1063
    WKN: A3C5RC
    Die Navitas Semiconductor Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,45 %.

    Viasat
    Tagesperformance: -7,40 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,54 %
    Chart Viasat
    ISIN: US92552V1008
    WKN: 908189
    Die Viasat Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,40 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -7,04 %
    Platz 9
    Performance 1M: -39,19 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,04 %.

    Hut 8
    Tagesperformance: -7,03 %
    Platz 10
    Performance 1M: -30,48 %
    Chart Hut 8
    ISIN: US44812J1043
    WKN: A3ES40
    Die Hut 8 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,03 %.

    MaxLinear
    Tagesperformance: -7,02 %
    Platz 11
    Performance 1M: -36,24 %
    Chart MaxLinear
    ISIN: US57776J1007
    WKN: A0RM07
    Die MaxLinear Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,02 %.

    AXT
    Tagesperformance: -6,96 %
    Platz 12
    Performance 1M: -33,21 %
    Chart AXT
    ISIN: US00246W1036
    WKN: 914410
    Die AXT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,96 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -6,93 %
    Platz 13
    Performance 1M: -21,72 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,93 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -6,77 %
    Platz 14
    Performance 1M: -33,31 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um CoreWeaves starke Kursschwankungen und die technische Erholung von gut 40 auf rund 60 US-Dollar. Diskutiert werden weiteres Potenzial oberhalb von 53–56 Dollar und erneute Rückschläge. 168 % Umsatzwachstum, ein hoher Auftragsbestand und die angehobene Prognose stehen steigenden Verlusten, hoher Verschuldung und großem Kapitalbedarf gegenüber. Hinzu kommt Unsicherheit über die weitere Finanzierung durch Nvidia.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.

    Archer Aviation Registered (A)
    Tagesperformance: -6,62 %
    Platz 15
    Performance 1M: -11,72 %
    Chart Archer Aviation Registered (A)
    ISIN: US03945R1023
    WKN: A3C3BQ
    Die Archer Aviation Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,62 %.

    Rigetti Computing
    Tagesperformance: -6,55 %
    Platz 16
    Performance 1M: -25,27 %
    Chart Rigetti Computing
    ISIN: US76655K1034
    WKN: A3DE3J
    Die Rigetti Computing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,55 %.

    Bloom Energy (A)
    Tagesperformance: -6,29 %
    Platz 17
    Performance 1M: -24,56 %
    Chart Bloom Energy (A)
    ISIN: US0937121079
    WKN: A2JQTG
    Die Bloom Energy (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,29 %.

    AST SpaceMobile Registered (A)
    Tagesperformance: -6,20 %
    Platz 18
    Performance 1M: -35,48 %
    Chart AST SpaceMobile Registered (A)
    ISIN: US00217D1000
    WKN: A3CL8W
    Die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,20 %.

    Penguin Solutions Incorporation
    Tagesperformance: -6,01 %
    Platz 19
    Performance 1M: -37,31 %
    Chart Penguin Solutions Incorporation
    ISIN: US7069151055
    WKN: A415A4
    Die Penguin Solutions Incorporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,01 %.

    Tempus AI Registered (A)
    Tagesperformance: -5,87 %
    Platz 20
    Performance 1M: +5,93 %
    Chart Tempus AI Registered (A)
    ISIN: US88023B1035
    WKN: A40EDP
    Die Tempus AI Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,87 %.

    IonQ
    Tagesperformance: -5,85 %
    Platz 21
    Performance 1M: -18,47 %
    Chart IonQ
    ISIN: US46222L1089
    WKN: A3C4QT
    Die IonQ Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,85 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um IonQs Kursplus von 23 % nach den Quartalszahlen. Diskutiert werden 336 % Umsatzwachstum, die erhöhte Jahresprognose und neue Verträge, etwa mit QuantumCT. Auch die laut verlinktem Bericht ausverkaufte Kapazität für 2027 steht im Fokus. Dem stehen hohe operative Verluste, Cash-Burn und Verwässerungsrisiken gegenüber. Der ausgewiesene Nettogewinn wird wegen der Neubewertung von Optionsscheinen relativiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber IonQ eingestellt.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -5,74 %
    Platz 22
    Performance 1M: -16,16 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,74 %.

    Duolingo Registered (A)
    Tagesperformance: +5,44 %
    Platz 23
    Performance 1M: +12,52 %
    Chart Duolingo Registered (A)
    ISIN: US26603R1068
    WKN: A3CWBB
    Die Duolingo Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,44 %.

    MP Materials Registered (A)
    Tagesperformance: +5,31 %
    Platz 24
    Performance 1M: -8,05 %
    Chart MP Materials Registered (A)
    ISIN: US5533681012
    WKN: A2QHVL
    Die MP Materials Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,31 %.

    Unity Software
    Tagesperformance: +4,87 %
    Platz 25
    Performance 1M: +14,69 %
    Chart Unity Software
    ISIN: US91332U1016
    WKN: A2QCFX
    Die Unity Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,87 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +4,71 %
    Platz 26
    Performance 1M: +37,77 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,71 %.

    Viking Therapeutics
    Tagesperformance: +4,60 %
    Platz 27
    Performance 1M: +4,34 %
    Chart Viking Therapeutics
    ISIN: US92686J1060
    WKN: A12GD6
    Die Viking Therapeutics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,60 %.

    Ionis Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +4,55 %
    Platz 28
    Performance 1M: -33,68 %
    Chart Ionis Pharmaceuticals
    ISIN: US4622221004
    WKN: A2ACMZ
    Die Ionis Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,55 %.

    Coty Registered (A)
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 29
    Performance 1M: +40,77 %
    Chart Coty Registered (A)
    ISIN: US2220702037
    WKN: A1WY6X
    Die Coty Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coty Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Cotys Kursentwicklung und die Bewertung als mögliche Value-Aktie. Ein Beitrag sieht im Drei-Jahres-Vergleich kaum Unterschiede zu Douglas. Andere setzen auf eine Erholung bis 2027. Ein Anleger berichtet, 10 Prozent seiner Position verkauft zu haben, aber weiterhin 3.900 Aktien zu halten; zuvor habe er unter 2 Euro aufgestockt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Coty Registered (A) eingestellt.

    Crocs
    Tagesperformance: +4,22 %
    Platz 30
    Performance 1M: +43,10 %
    Chart Crocs
    ISIN: US2270461096
    WKN: A0HM52
    Die Crocs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,22 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +4,06 %
    Platz 31
    Performance 1M: +12,56 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,06 %.

    Fox Registered (A)
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 32
    Performance 1M: +11,35 %
    Chart Fox Registered (A)
    ISIN: US35137L1052
    WKN: A2PF3K
    Die Fox Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    Viper Energy Incorporation
    Tagesperformance: +3,91 %
    Platz 33
    Performance 1M: -1,17 %
    Chart Viper Energy Incorporation
    ISIN: US64361Q1013
    WKN: A41F4Y
    Die Viper Energy Incorporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,91 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 34
    Performance 1M: +54,01 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    VF
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 35
    Performance 1M: +33,11 %
    Chart VF
    ISIN: US9182041080
    WKN: 857621
    Die VF Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    Zoom Video Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +3,71 %
    Platz 36
    Performance 1M: +3,85 %
    Chart Zoom Video Communications Registered (A)
    ISIN: US98980L1017
    WKN: A2PGJ2
    Die Zoom Video Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,71 %.

    Domino's Pizza
    Tagesperformance: +3,65 %
    Platz 37
    Performance 1M: +11,45 %
    Chart Domino's Pizza
    ISIN: US25754A2015
    WKN: A0B6VQ
    Die Domino's Pizza Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,65 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 38
    Performance 1M: -23,47 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,61 %
    Platz 39
    Performance 1M: -26,50 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,61 %.

    Yum China Holdings
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 40
    Performance 1M: +17,37 %
    Chart Yum China Holdings
    ISIN: US98850P1093
    WKN: A2ARTP
    Die Yum China Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Top & Flop im wO USA All Ind. 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 13.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im wO USA All Ind. 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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