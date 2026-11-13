Top & Flop im wO USA All Ind. 500: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 13.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA All Ind. 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im wO USA All Ind. 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +11,07 %
Performance 1M:
Tagesperformance: -9,10 %
Performance 1M: -38,92 %
Tagesperformance: -8,18 %
Performance 1M: -8,60 %
Tagesperformance: -7,78 %
Performance 1M: -32,00 %
Tagesperformance: -7,69 %
Performance 1M: -50,03 %
Tagesperformance: -7,45 %
Performance 1M: -12,23 %
Tagesperformance: -7,40 %
Performance 1M: +2,54 %
Tagesperformance: -7,04 %
Performance 1M: -39,19 %
Tagesperformance: -7,03 %
Performance 1M: -30,48 %
Tagesperformance: -7,02 %
Performance 1M: -36,24 %
Tagesperformance: -6,96 %
Performance 1M: -33,21 %
Tagesperformance: -6,93 %
Performance 1M: -21,72 %
Tagesperformance: -6,77 %
Performance 1M: -33,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,62 %
Performance 1M: -11,72 %
Tagesperformance: -6,55 %
Performance 1M: -25,27 %
Tagesperformance: -6,29 %
Performance 1M: -24,56 %
Tagesperformance: -6,20 %
Performance 1M: -35,48 %
Tagesperformance: -6,01 %
Performance 1M: -37,31 %
Tagesperformance: -5,87 %
Performance 1M: +5,93 %
Tagesperformance: -5,85 %
Performance 1M: -18,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,74 %
Performance 1M: -16,16 %
Tagesperformance: +5,44 %
Performance 1M: +12,52 %
Tagesperformance: +5,31 %
Performance 1M: -8,05 %
Tagesperformance: +4,87 %
Performance 1M: +14,69 %
Tagesperformance: +4,71 %
Performance 1M: +37,77 %
Tagesperformance: +4,60 %
Performance 1M: +4,34 %
Tagesperformance: +4,55 %
Performance 1M: -33,68 %
Tagesperformance: +4,24 %
Performance 1M: +40,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coty Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,22 %
Performance 1M: +43,10 %
Tagesperformance: +4,06 %
Performance 1M: +12,56 %
Tagesperformance: +3,95 %
Performance 1M: +11,35 %
Tagesperformance: +3,91 %
Performance 1M: -1,17 %
Tagesperformance: +3,80 %
Performance 1M: +54,01 %
Tagesperformance: +3,73 %
Performance 1M: +33,11 %
Tagesperformance: +3,71 %
Performance 1M: +3,85 %
Tagesperformance: +3,65 %
Performance 1M: +11,45 %
Tagesperformance: +3,63 %
Performance 1M: -23,47 %
Tagesperformance: +3,61 %
Performance 1M: -26,50 %
Tagesperformance: +3,37 %
Performance 1M: +17,37 %