Langer Ausfall bei Microsoft löst gravierende Störungen aus

Microsoft machte zum Freitagnachmittag nach und nach Fortschritte - bis die Systeme dann wieder stabil liefen. Die Dienste seien zur Sicherheit schrittweise hochgefahren worden, auch wenn es dadurch länger gedauert habe. Der Konzern betonte danach, die Störung sei auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurückgegangen. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es. Später werde es einen ausführlichen Bericht zu dem Zwischenfall geben.

REDMOND (dpa-AFX) - Eine stundenlange Großstörung hat weltweit Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört, darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic .

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Zug- und Flugverkehr weitgehend stabil



Die Deutsche Bahn meldete wegen der Störung kaum Probleme. "Züge fahren unabhängig von Microsoft-Systemen, deshalb läuft der bundesweite Bahnbetrieb stabil", teilte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns mit. In ganz wenigen Fällen sei es zu Verzögerungen gekommen, "weil kurzfristige Fahrplananpassungen nicht per E-Mail versendet werden konnten".

Bei der Lufthansa gab es nach Angaben eines Sprechers keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Es seien andere Systeme im Einsatz. Auch die Flughäfen in Frankfurt und Berlin teilten mit, dass die Microsoft-Probleme sich nicht auf den Flugbetrieb auswirkten.

Bei Deutschlands größtem Strom-Verteilnetzbetreiber Eon war der Betrieb der Energienetze nach eigenen Angaben nicht betroffen. Grund dafür sei eine klare Trennung zwischen Systemen für Informations- und für Betriebstechnologie, erklärte eine Sprecherin. Letztere liefen auf speziell abgesicherten Infrastrukturen, die nicht von den betroffenen Microsoft-Diensten abhängig seien.

Im Frankfurter Finanzdistrikt war wie vielerorts die interne Kommunikation gestört. Bankfunktionen seien nicht betroffen und liefen alle ohne Störungen, erklärte ein Sprecher der Commerzbank . Bei der Deutschen Börse hieß es, der Wertpapierhandel laufe wie gewohnt.

Bundesregierung sieht Wirtschaft betroffen



Nach Angaben der Bundesregierung hatte die stundenlange Störung keine größeren Auswirkungen auf die Verwaltung. "Aus der Bundesverwaltung liegen uns keine Meldungen über größere Ausfälle vor", sagte ein Sprecher des Digitalministeriums in Berlin. Man gehe jedoch von einer großen Betroffenheit in der deutschen Wirtschaft aus.

Beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hieß es, von vielen Unternehmen seien Meldungen zum Ausfall bei der Kommunikation eingegangen. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, es gebe bisher keine Kenntnisse darüber, dass das Ministerium oder anhängige Behörden betroffen seien.

Der Sprecher des Digitalministeriums erklärte, dass der Bundesclient als Standard-IT-Arbeitsplatz in der Bundesverwaltung stabil laufe. Dieser nutze Microsoft nicht in der Cloud, sondern werde auf eigener Infrastruktur betrieben. Jedoch nutzten noch nicht alle Behörden den Bundesclient, sondern dieser soll bis 2032 Standard in der gesamten Verwaltung werden. Der einheitliche E-Mail-Client in der Bundesverwaltung laufe stabil.

Internes Microsoft-Problem



Angaben der Microsoft-Ingenieure zufolge wurde auf betroffenen Servern ein Prozess überlastet, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist - woraufhin die Rechner keine Anfragen mehr verarbeiteten. Zudem machte der Konzern die jüngste Konfigurationsänderung rückgängig, die zeitlich mit dem Beginn der Störung zusammenfiel.

Microsoft erklärte, man suche angesichts anhaltender Ungleichgewichte bei der Datenverkehrssteuerung nach Wegen, um die Kapazitäten zu erhöhen. Wann alle Microsoft-365-Dienste wieder uneingeschränkt laufen, blieb unklar.

Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag - meist sind sie aber von kurzer Dauer. Manchmal sind die Probleme aber so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen großflächigen Ausfall durchlebt, bei dem sich Nutzer nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen konnten.

Auswirkungen weltweit



In Australien fiel der Ausfall mitten in die Abschlussprüfungen. Schüler aus Melbourne berichteten dem Sender ABC, sie könnten sich nicht auf ausstehende Sprachprüfungen vorbereiten, weil sie weder auf Materialien noch auf die Website der Prüfungsbehörde zugreifen könnten. Auch Online-Unterricht an Berufsschulen über Microsoft Teams war betroffen. Arzttermine und Untersuchungen mussten verschoben werden.

Der Ausfall führte zu Verzögerungen im Flugverkehr. In Sydney musste eine Maschine mit Ziel Papua-Neuguinea am Boden warten, weil der Kapitän seine für den Start erforderlichen Unterlagen nicht per Outlook erhalten hatte./hgo/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 8,80 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 21:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +31,54 %/+51,95 % bedeutet.



