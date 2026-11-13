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    Meta Platforms (A) steigt bei auffällig hohem Handelsumsatz

    Aktie im Fokus

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von Meta Platforms (A) legt um 2,95 % zu und gewinnt damit stärker als Microsoft und Snap.

    Aktie im Fokus - Meta Platforms (A) steigt bei auffällig hohem Handelsumsatz
    Foto: Meta Platforms

    Der Handelsumsatz bei Meta Platforms (A) erreicht bereits das 1,7-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist zunächst nicht erkennbar.

    Wie hat sich die Meta Platforms (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Meta Platforms (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +15,22 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Meta Platforms (A) Aktie damit ein Gewinn von +8,53 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,10 %. Im Jahr 2026 gab es für Meta Platforms (A) bisher ein Plus von +2,77 %.

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    Der wO USA Ind. 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

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    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,53 %
    1 Monat -12,10 %
    3 Monate +15,22 %
    1 Jahr +10,51 %
    Stand: 13.11.2026, 22:00 Uhr

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,84 %. Snap Inc notiert im Plus, mit +0,47 %. Pinterest Registered (A) ist heute unverändert

    Die Aktie von Meta Platforms (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 22,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,66 %, über 10 Jahre bei 18,05 %.

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Bil.EUR € wert.

    Meta Platforms (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Meta Platforms (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Meta Platforms (A)

    +2,40 %
    +8,53 %
    -12,10 %
    +15,22 %
    +10,51 %
    +89,68 %
    +95,21 %
    +440,00 %
    +1.843,29 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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