Meta Platforms (A) steigt bei auffällig hohem Handelsumsatz

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Meta Platforms (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +15,22 % verbuchen.

Der Handelsumsatz bei Meta Platforms (A) erreicht bereits das 1,7-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auf Wochensicht steht bei der Meta Platforms (A) Aktie damit ein Gewinn von +8,53 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,10 %. Im Jahr 2026 gab es für Meta Platforms (A) bisher ein Plus von +2,77 %.

Der wO USA Ind. 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im wO USA Ind. 30.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,53 % 1 Monat -12,10 % 3 Monate +15,22 % 1 Jahr +10,51 %

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Stand: 13.11.2026, 22:00 Uhr

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,84 %. Snap Inc notiert im Plus, mit +0,47 %. Pinterest Registered (A) ist heute unverändert

Die Aktie von Meta Platforms (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 22,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,66 %, über 10 Jahre bei 18,05 %.

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Bil.EUR € wert.

Meta Platforms (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Meta Platforms (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.