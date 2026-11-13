Anleger trennen sich von Halbleiteraktien - Dow stabil
Aktien New York Schluss
- Chipverkäufe belasten Wall Street und Nasdaq
- Nvidia-Sorgen schüren Angst vor politischem Druck
- Anleger wechseln in Konsumwerte, Dow bleibt stabil
NEW YORK (dpa-AFX) - Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild an der Wall Street und der Nasdaq-Börse geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht Nvidia politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Der nicht zuletzt von Halbleiteraktien dominierte Nasdaq 100 fiel um 1,22 Prozent auf 27.943,74 Punkte. Für die Börsenwoche stand dennoch ein Plus von 3,6 Prozent zu Buche.
Deutlich besser hielten sich vor dem Wochenende die Papiere der "Old Economy". Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um. Das verhalf beispielsweise den Aktien von Coca-Cola zu einem Rekordhoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 52.347,55 Zähler stabil. Auf Wochensicht bringt es der Dow auf plus gut zwei Prozent. Mit Walmart , Procter & Gamble und Nike legten weitere konsumnahe Aktien zu.
Der S&P 500 verlor 0,40 Prozent auf 7.561,67 Punkte. Auch in diesem marktbreiten Index sind die großen Technologiewerte schwerer gewichtet als im Dow Jones Industrial./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 90,06 auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67USD. Von den letzten 9 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 45,00USD was eine Bandbreite von -21,40 %/+31,00 % bedeutet.
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Letzte Vorbereitungen auf das Aktien- und ETF-Depot
Aktuell habe ich das gleiche Problem wie @1435905 - eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, bis zum Jahresende noch den ein oder anderen Nachkauf zu tätigen und mein bestehendes Aktiendepot auf die Investitionssumme von ca. 100.000 € aufzustocken. Zuletzt sind aber die Kurse meiner potenziellen Nachkaufkandidaten (Altria, Aroundtown, Pernod Ricard, McDonalds, Wolters Kluwer, Disney) von ihren letzten Tiefs wieder deutlich angezogen.
Hallo Timburg und Mitstreiter,
Hallo zusammen,