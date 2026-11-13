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    Landesweiter Stopp von Starts an US-Flughäfen

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • FAA stoppt landesweit Starts an US-Flughäfen
    • Ursache waren Kommunikationsprobleme im Kontrollsystem
    • Verkehrsminister Sean Duffy meldete den Stopp auf X
    ROUNDUP - Landesweiter Stopp von Starts an US-Flughäfen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat einen landesweiten Stopp für Starts an Flughäfen verfügt. Grund seien Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem, teilte Verkehrsminister Sean Duffy auf der Online-Plattform X mit. Techniker der FAA arbeiteten daran. Man werde neue Informationen umgehend mitteilen.

    Es ist erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2011. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser der Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. Der Stopp wurde in dem Fall nach einigen Stunden wieder aufgehoben.

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    Die konkrete Ursache der aktuellen Probleme blieb zunächst unklar. Mehrere Flugkontrollzentren hätten Kommunikationsprobleme gemeldet, hieß es in Medienberichten. Es gab zunächst keine Angaben dazu, wie lange der Stopp andauern könnte./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 8,792 auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 22:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,28 %/+2,49 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Lufthansa-Aktie und anschließende Rücksetzer, die teils als Konsolidierung gelten. Als mögliche Kurstreiber werden ein DAX-Aufstieg, sinkende Kerosinpreise, höhere Ticketpreise und eine hohe Dividende genannt. Themen sind zudem geopolitische Risiken, die Hoffnung auf 10 Euro im Jahr 2026 sowie der Kauf von 18.458 Aktien zu 8,33 Euro durch Aufsichtsrätin Astrid Stange.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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