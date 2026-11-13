Landesweiter Stopp von Starts an US-Flughäfen
ROUNDUP
- FAA stoppt landesweit Starts an US-Flughäfen
- Ursache waren Kommunikationsprobleme im Kontrollsystem
- Verkehrsminister Sean Duffy meldete den Stopp auf X
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat einen landesweiten Stopp für Starts an Flughäfen verfügt. Grund seien Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem, teilte Verkehrsminister Sean Duffy auf der Online-Plattform X mit. Techniker der FAA arbeiteten daran. Man werde neue Informationen umgehend mitteilen.
Es ist erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2011. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser der Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. Der Stopp wurde in dem Fall nach einigen Stunden wieder aufgehoben.
Die konkrete Ursache der aktuellen Probleme blieb zunächst unklar. Mehrere Flugkontrollzentren hätten Kommunikationsprobleme gemeldet, hieß es in Medienberichten. Es gab zunächst keine Angaben dazu, wie lange der Stopp andauern könnte./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 8,792 auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 22:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,28 %/+2,49 % bedeutet.
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1.) möglicher Dax Aufstieg
2.) fallende Kerosinpreise
3.) Ticketpreise wurden erhöht dementsprechend bei fallenden Kerosinpreisen Mehreinnahmen
4.) hohe Dividende
Ich bleibe optimistisch
Dass Fuel hedging bei so hohen Preisen für Kerosin nicht mehr viel bringt, bzw. im Falle von fallenden Tagespreisen sogar Verluste einbringen ist schon klar.
Grundsätzlich ist die Aktie niedrig bewertet, bei einem andere Umfeld sind durchaus 50% höhere Kurse zu rechtfertigen. LH hat strategisch ihre Positionen immer wieder verbessert. Auch die neuen Flugzeuge werden das Gewicht der Ölpreise weiter mindern. Im Cargobereich wird inzwischen gut verdient. Auch Eurowings ist zunehmend erfolgreich. Da passt schon vieles zusammen.
Man hat die Wahl draußen zu bleiben und abzuwarten oder spekulativ jetzt zu kaufen, bevor der Himmel sich öffnet. Geschmackssache. Ich bin seit Jahren drin, bleibe drin und bleibe zuversichtlich.