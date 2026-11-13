NABEP überholt 32 stillgelegte Gas- und Stromerzeugungsanlagen mit Spezialisten in den USA, Großbritannien und den VAE.

CARACAS, Venezuela, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- North American Blue Energy Partners (NABEP) überholt 32 Gaskompressions- und Kraftwerksanlagen aus venezolanischen Ölfeldern in Spezialanlagen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und bringt so stillgelegte Anlagen wieder in Betrieb, während der Kauf neuer Anlagen fortgesetzt wird. Fünfzehn dieser Einheiten werden bis Ende des Jahres in US-amerikanischen Einrichtungen in Houston und San Diego stationiert sein.

„In ganz Venezuela identifizieren wir schwere Maschinen, die nach jahrelanger Vernachlässigung erhaltenswert sind", sagte NABEP-CEO Alejandro Betancourt. „Wir arbeiten mit einigen der weltweit führenden Spezialisten zusammen, viele davon in den Vereinigten Staaten, um das Projekt optimal vorzubereiten und die Ölförderung wieder anzukurbeln. So revitalisieren wir die lange vernachlässigte Infrastruktur des Landes schneller und effizienter als irgendjemand für möglich gehalten hätte, steigern die Produktion und sichern gleichzeitig qualifizierte Arbeitsplätze im In- und Ausland."

Das Restaurierungsprogramm ergänzt die Investitionen von NABEP in neue Ausrüstung. Die Flotte der Bohranlagen im Inland wird diesen Monat 41 erreichen, ein Teil der 60 Bohranlagen, die das Unternehmen erworben hat. Neun Bohranlagen und 20 Workover-Anlagen befinden sich bereits in Venezuela. Außerdem wurden 1.149 Kilometer neue Rohrleitungen im Maracaibo-See verlegt, um jahrzehntealte Stahlleitungen zu ersetzen. Die Lieferung neuer Gasturbinen kann drei Jahre oder länger dauern, da die Hersteller derzeit einen Rekordauftragsrückstand abarbeiten müssen, während überholte Anlagen sofort wieder in Betrieb genommen werden, sobald ihre Reparaturen abgeschlossen sind.

Das Programm umfasst 17 Gasgeneratoren, die Turbinenmotoren, die Kompressoren antreiben und Strom erzeugen, sowie 12 Kompressoren und drei Leistungsturbinen. Instandgesetzte Kompressoren leiten Gas zurück in die Bohrlöcher, damit das Öl leichter fließen kann, und die Turbinen und Gasgeneratoren versorgen die Feldarbeiten mit Energie. Jede Einheit wird demontiert, geprüft, repariert oder mit neuen Komponenten ausgestattet, anschließend wieder zusammengebaut und getestet, bevor sie wieder in Betrieb genommen wird. Vierundzwanzig Einheiten wurden bereits ausgeliefert, acht weitere folgen im Dezember. Ein weiteres Gaskraftwerk wird in Venezuela wieder instandgesetzt.

Zu den Partnern von NABEP gehören Houston, San Diego, Aberdeen, Schottland und Dubai, wobei Houston auch als Drehscheibe des Programms für die Ausrüstung dient, die für die anderen Standorte bestimmt ist.

Über North American Blue Energy Partners

North American Blue Energy Partners (NABEP) ist ein unabhängiges Ölexplorations- und -produktionsunternehmen, das in Nord- und Lateinamerika tätig ist und Niederlassungen in Caracas, Maracaibo und Lechería unterhält. NABEP engagiert sich für die verantwortungsvolle Entwicklung von Energieressourcen, die Sicherheit seiner Mitarbeiter und den Wohlstand der Gemeinden, in denen es tätig ist. www.nabep.net

Medienkontakt: press@nabep.com

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