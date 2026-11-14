Kurz vor dem Anthropic-IPO: Für dieses KI-Wunderkind geht es um alles
Leopold Aschenbrenner
Am 19. November soll Anthropic an der Nasdaq starten. Für Leopold Aschenbrenner geht es um die wichtigste Position seines lädierten Fonds. Doch sein neues Portfolio wankt schon, und seine Ehe wirft Compliance-Fragen auf.
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Wenn Anthropic in der kommenden Woche an die Börse geht, schaut ein Investor besonders genau hin: Leopold Aschenbrenner. Der Claude-Entwickler will seine Aktien am 18. November zu 70 bis 78 US-Dollar zuteilen, tags darauf soll das Papier unter dem Kürzel ANT gehandelt werden. Am oberen Ende wäre Anthropic rund 1,4 Billionen US-Dollar wert, weniger als die zuletzt kursierenden 2 Billionen.
Für Aschenbrenners Fonds Situational Awareness ist es ein Schlüsseltermin. Das deutsche KI-Wunderkind stieg im Februar 2025 bei einer Bewertung von gut 60 Milliarden US-Dollar ein, die Financial Times taxierte den Anteil zuletzt auf etwa 5 Milliarden US-Dollar.
Die Beteiligung ist das, was nach dem Sommer übrig blieb. Im ersten Halbjahr hatte Aschenbrenner das Geld seiner Anleger verfünffacht, mit gehebelten Wetten auf Micron, SanDisk, Coreweave und Nebius.
Als die Titel im Juli einbrachen, folgten Margin Calls. Den Großteil seiner Aktien musste er mit Abschlag in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an Wall-Street-Veteran Ken Griffin, das Fondsvolumen schrumpfte von rund 45 auf etwa 10 Milliarden US-Dollar. Anthropic behielt er und nannte den Börsengang als möglichen Katalysator.
Doch das neue Portfolio wackelt bereits. Seit August setzt Aschenbrenner laut Börse Online mit frischem Geld erneut auf dieselben Aktien. 400 Millionen US-Dollar flossen in den australischen Cloud-Anbieter SharonAI.
Mitte Oktober sackte Coreweave binnen einer Woche um fast 40 Prozent ab, SharonAI lag ähnlich weit unter dem Einstiegskurs. Die sechs größten Positionen aus dem Juni-Filing waren Anfang November zusammen fast 39 Prozent weniger wert. Ob wieder Hebel im Spiel ist, könnte das nächste 13F-Filing zeigen, das am kommenden Montag erwartet wird.
Heikel bleibt eine private Verbindung: Aschenbrenners Frau Avital Balwit ist Stabschefin von Anthropic-Chef Dario Amodei. Mit dem Börsengang wird aus dem Netzwerkvorteil ein Insider-Risiko. Experten raten laut Business Insider, jeden Anthropic-Trade vorab freigeben zu lassen. Verkaufen kann der Fonds ohnehin nicht sofort, Altinvestoren unterliegen meist Haltefristen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Anthropic PBC Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 125EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
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