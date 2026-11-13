ASOS 11,00 % bis 09/28: GBP 90 Mio. Rückkauf der Wandelanleihen 21 0 Kommentare

ASOS senkt die Schuldenlast: Der Modehändler plant, Wandelanleihen über 90 Mio. GBP zurückzukaufen. Das soll jährlich rund 6 Mio. GBP an Netto-Zinskosten sparen.

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Verfasst von wO Newsflash

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