ASOS 11,00 % bis 09/28: GBP 90 Mio. Rückkauf der Wandelanleihen
ASOS senkt die Schuldenlast: Der Modehändler plant, Wandelanleihen über 90 Mio. GBP zurückzukaufen. Das soll jährlich rund 6 Mio. GBP an Netto-Zinskosten sparen.
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- ASOS hat den Rückkauf von Wandelanleihen mit einem Nennwert von 90 Mio. GBP vereinbart; sie gehören zu den 11-prozentigen, besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2028.
- Der Kaufpreis beträgt insgesamt rund 102 Mio. GBP und liegt laut Mitteilung unter dem aktuellen Marktpreis.
- Finanziert wird der Rückkauf aus vorhandenen liquiden Mitteln; zum 31. August 2026 verfügte ASOS über 328,3 Mio. GBP.
- Nach dem Rückkauf sollen die erworbenen Anleihen entwertet werden. Der ausstehende Nennbetrag sinkt dadurch von 253 Mio. auf 163 Mio. GBP.
- ASOS erwartet durch den Rückkauf jährliche Netto-Zinseinsparungen von etwa 6 Mio. GBP.
- Die Abwicklung ist voraussichtlich für den 17. November 2026 geplant und steht unter Bedingungen. Eine mögliche spätere Änderung, die eine Rückzahlung der verbleibenden Anleihen zu mindestens 114,5 % des Nennwerts erlauben würde, ist noch nicht beschlossen.
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