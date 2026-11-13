JAPAN SUI COLLECTION KYOTO PRÄSENTIERT MASTERY OF TOUCH, MYSTERY OF TIME am 7. und 8. NOVEMBER 2026

KYOTO, Japan, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Kabinettsamt der japanischen Regierung veranstaltete am 7. und 8. November 2026 im Staatsgästehaus Kyoto die Ausstellung Mastery of Touch, Mystery of Time , eine ausschließlich auf Einladung zugängliche Präsentation japanischer Kunstwerke aus der JAPAN SUI COLLECTION. Mehr als 160 Gäste, darunter internationale Sammler, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Kuratoren und Kulturbegeisterte, nahmen an den beiden Tagen teil.

Unter dem übergreifenden Thema Japanese Waza: Residing in Hands and Time" zeigte die Ausstellung rund 40 Werke aus ganz Japan, darunter Lackarbeiten, Holzschnitzereien, Metallarbeiten, Keramiken, Textilien und japanische Schwerter. Das Wort Sui spiegelt die ästhetische Sensibilität und die kulturellen Erzählungen wider, die in japanischen Traditionen verwoben sind. Zehn thematische Perspektiven beleuchteten die hinter den Objekten stehenden Fertigkeiten – vom Schnitzen und Hämmern bis hin zum Färben, Weben und Polieren – und veranschaulichten, wie sich traditionelles Handwerk im heutigen Leben weiterentwickelt.

Die von Junko Koshino produzierte und von Toshiaki Kawamata kuratierte Ausstellung konzentrierte sich auf Waza – den Geist und die Kunst des Handwerks – sowie auf die Zeit, die erforderlich ist, um Techniken zu meistern und über Generationen hinweg weiterzugeben. Sechs Kunsthandwerker boten Live-Vorführungen an und verbanden Techniken, die in der Samurai-Kultur, regionalen Volkstraditionen und der Kimono-Handwerkskunst verwurzelt sind, mit zeitgenössischer Kreativität.

Kouki Matsushima demonstrierte „Iga Kumihimo", das kunstvolle Flechten von Fäden zu einer Obijime-Kordel für Kimonos. Die Technik, die historisch in Samurai-Rüstungen und Schwertbeschlägen verwendet wurde, findet heute neue Anwendungen in der Mode. Kentaro Inada präsentierte die Higo-Metalleinlegekunst, bei der er mithilfe der Nunome-giri-Technik mehr als zehn mikroskopisch kleine Rillen innerhalb eines einzigen Millimeters schnitzte, bevor er Edelmetalle einbettete.

Der Lackkünstler Yuzo Eto demonstrierte Kintsugi, die Reparatur beschädigter Keramik mit Lack und Metallpulvern, während Takuya Niwa zeigte, wie ein Zabuton-Kissen vollständig von Hand geformt wird, wobei Baumwollfasern sorgfältig und ohne Maschinen verteilt werden. Shoichi Hashimoto präsentierte die mehrschichtige Pappmaché-Technik und die bemalten Verzierungen traditioneller japanischer Volksspielzeuge. Yohei Kato demonstrierte Fūsai-zome, eine zeitgenössische Weiterentwicklung einer 1.200-jährigen Tradition des Farbverlaufs-Färbens, bei der vom Wind inspirierte nahtlose Farbübergänge entstehen. Gemeinsam boten die Vorführungen den Gästen die Möglichkeit, lebendige Traditionen hautnah zu erleben.

Die Besucher lobten die Gelegenheit, vielfältige Handwerkskünste kennenzulernen und den Handwerkern bei der Arbeit zuzusehen. Ein Gast bemerkte: „Das Besondere ist, dass wir all diese traditionellen Kunstwerke an einem Ort sehen können."

Auf dem Programm stand zudem ein beeindruckender Auftritt des international gefeierten Taiko-Ensembles DRUM TAO. Unter dem Motto Rimpa präsentierte Junko Koshino eine Modenschau, die zeitgenössisches Design mit japanischen kulturellen Elementen wie Kimono, Nishijin-Weberei und Indigo-Färbung verband – begleitet von den Rhythmen von DRUM TAO.

NOBU, die weltbekannte Restaurantkette, die für ihre in japanischen Kochtraditionen verwurzelte Fusionsküche bekannt ist, bot ein Menü mit Zutaten aus Kyoto an. Zu den Gerichten gehörten Thunfisch-Toro-Tartar mit Kaviar und Wasabi-Sojasauce, serviert mit Gemüse aus Kyoto und Kujo-Lauch, sowie Gemüseröllchen in Sojapapier mit Shogoin-Daikon-Rettich.

Der Gouverneur der Präfektur Kyoto Takatoshi Nishiwaki und der Bürgermeister von Kyoto Koji Matsui, richteten ebenfalls Ansprachen an die Gäste und hoben dabei die Rolle Kyotos als Schnittstelle zwischen Tradition und zeitgenössischer Kultur hervor.

Die im Jahr 2025 ins Leben gerufene JAPAN SUI COLLECTION ist eine Initiative des Kabinettsamtes der japanischen Regierung, die japanische Handwerkskunst und die dahinter stehenden kulturellen Geschichten würdigt. Die Sammlung wurde bereits in Kyoto und Paris präsentiert; weitere Ausstellungen in Europa sind geplant.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://japan-sui-collection.go.jp/

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