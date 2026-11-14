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    OMAN VERGIBT ZWEI PROJEKTE FÜR GRÜNEN WASSERSTOFF IN DUQM UND STARTET RUNDE 4 DER WASSERSTOFF-AUKTION FÜR ÖKOSTROM-RECHENZENTRUM AUF DER COP31

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    MUSCAT, Oman, 14. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Sultanat Oman, vertreten durch Hydrom, den nationalen Koordinator seiner Strategie für grünen Wasserstoff, hat im Rahmen seiner dritten Auktionsrunde zwei integrierte Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Duqm vergeben. Die geplante Produktionskapazität beträgt zusammen jährlich rund 121.000 Tonnen grünen Wasserstoff bis 2032. Die während der COP31 angekündigten Vereinbarungen werden das Portfolio an grünem Wasserstoff im Oman erweitern und neben zusätzlichen Kapazitäten für grünes Ammoniak auch die Produktion von grünem Ammoniumnitrat einführen, da die globale Wasserstoffindustrie einen stärkeren Fokus auf die Wirtschaftlichkeit von Projekten und nachgelagerte Märkte legt. Aufbauend auf dem Erfolg der vorangegangenen Auktionsrunden startete Hydrom auch seine vierte Auktionsrunde und stellte eine neue Investitionsmöglichkeit vor, die erneuerbare Energien und die Produktion von grünem Wasserstoff mit dem wachsenden Energiebedarf von Rechenzentren verknüpft.

    Oman Announces Awarded R3 Consortium 1

    Im Rahmen der ersten Vereinbarung werden das omanische Unternehmen Petrogas E&P und das italienische Unternehmen Bio3Energy Srl grünes Ammoniumnitrat als neues Folgeprodukt in Oman einführen, das in den Bereichen Düngemittel und Bergbau Anwendung finden soll. Das Projekt, das bis 2032 jährlich 625.000 Tonnen anstrebt, wird jährlich etwa 50.000 Tonnen grünen Wasserstoff nutzen, der aus einer Kapazität von 1,16 GW erneuerbarer Energien auf einem 100 Quadratkilometer großen Gelände erzeugt wird. Die Vereinbarung beinhaltet die geplante Reservierung weiterer 100 Quadratkilometer für zukünftige Erweiterungen.

    Gemäß der zweiten Vereinbarung werden PLN Indonesia Power Renewables aus Indonesien, Alawi Enterprises aus Oman und HBA Offshore International PTE aus Singapur ein integriertes Projekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff und Ammoniak auf einer Fläche von 100 Quadratkilometern entwickeln. Ziel ist es, bis 2032 jährlich 400.000 Tonnen grünes Ammoniak für den Export zu produzieren. Dafür sollen rund 1,45 GW Solarenergie und 1 GW Elektrolysekapazität genutzt werden.

    In Runde 3 wurde ein flexiblerer, investorenorientierter Rahmen eingeführt, der auf früheren Auktionserfahrungen und dem Feedback von Entwicklern basiert, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Beteiligung der Bieter zu steigern. Die Auktion ermöglichte den Projektentwicklern eine größere Flexibilität bei der Festlegung ihrer Projektflächen innerhalb eines Gebiets von bis zu 300 Quadratkilometern, wobei die Mindestprojektfläche 100 Quadratkilometer betrug, sowie eine verlängerte Angebotsvorbereitungsphase von neun Monaten. Als Reaktion auf die Markterkundung und die sich verändernde globale Marktdynamik führte Hydrom auch gezielte steuerliche Anreize ein, darunter eine Reduzierung der Pachtgebühren für Grundstücke um 90 % während der Entwicklungsphase, mögliche weitere Erleichterungen während der FEED-Phase (Front-End Engineering Design), Reduzierungen der Basislizenzgebühren in den ersten Produktionsjahren und eine Körperschaftsteuerbefreiung von bis zu zehn Jahren. Diese Maßnahmen wurden entwickelt, um die Wirtschaftlichkeit von Projekten in der Frühphase zu unterstützen, die kommerzielle Rentabilität zu verbessern und den Fortschritt hin zu endgültigen Investitionsentscheidungen zu erleichtern.

    In der vierten Runde führt Hydrom die Auktion für umweltfreundlich betriebene Wasserstoff-Rechenzentren in Dhofar ein und bietet Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Energie und digitale Infrastruktur. Da Rechenzentren als Hauptabnehmer fungieren, wird die Auktion die Produktion von erneuerbarer Energie und grünem Wasserstoff mit ihrem Bedarf an zuverlässiger Stromversorgung verknüpfen und so einen bedarfsorientierten Ansatz für die Projektvergabe einführen, der die Entwicklung von inländischen Wasserstoffanwendungen unterstützt. Die Registrierung für Interessensbekundungen ist ab sofort bis Februar 2027 möglich.

    Bieter, die an Runde 4 teilnehmen möchten, werden gebeten, sich über die offizielle Auktionsplattform von Hydrom zu registrieren. Die vollständigen Registrierungsrichtlinien finden Sie unter hydrom.om.

     

    Oman Announces Awarded R3 Consortium 2

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    OMAN VERGIBT ZWEI PROJEKTE FÜR GRÜNEN WASSERSTOFF IN DUQM UND STARTET RUNDE 4 DER WASSERSTOFF-AUKTION FÜR ÖKOSTROM-RECHENZENTRUM AUF DER COP31 MUSCAT, Oman, 14. November 2026 /PRNewswire/ - Das Sultanat Oman, vertreten durch Hydrom, den nationalen Koordinator seiner Strategie für grünen Wasserstoff, hat im Rahmen seiner dritten Auktionsrunde zwei integrierte Projekte zur Erzeugung von …
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