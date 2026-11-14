DANIEL WELLINGTON FEIERT IN DIESER WEIHNACHTSZEIT DIENER, DIE IHNEN AM WICHTIGSTEN SIND

STOCKHOLM, 14. November 2026 /PRNewswire/ -- Ein Geschenk fühlt sich persönlich an, wenn es die Person widerspiegelt, die es erhält. In dieser Weihnachtszeit präsentiert Daniel Wellington seinen Weihnachtsgeschenkführer 2026, der Uhren und Schmuckstücke vereint, mit denen man ganz einfach etwas finden kann, das sich unverwechselbar nach einem selbst anfühlt. Von einer Uhr, die ihren Alltagsstil ergänzt, bis hin zu einem Schmuckstück, das eine besondere Verbindung symbolisiert – der Ratgeber würdigt die Gedanken hinter jeder Wahl.

Von alltagstauglichen Favoriten bis hin zu herausragenden Stücken – der Weihnachtsgeschenkführer 2026 vereint Uhren und Schmuckstücke, die speziell für diese Anlässe ausgewählt wurden.

Inspiriert vom skandinavischen Minimalismus und geschaffen für gemeinsame Momente, bietet Daniel Wellington einen raffinierten Ansatz für Weihnachtsgeschenke. Klare Linien, ausdrucksstarke Formen und durchdachte Details bieten Raum für individuellen Stil in vier sorgfältig ausgewählten Kategorien: Geschenke für Ihn, Geschenke für Sie, Geschenke unter 100 Dollar und Geschenke unter 200 Dollar.

Geschenke für Ihn, die Pathfinder GMT und Iconic Chronograph bieten zwei unverwechselbare Möglichkeiten, seinen Stil zu ergänzen, egal ob er sich zu einer Uhr mit Entdeckergeist oder einem sportlicheren Ausdruck hingezogen fühlt. Die Schmuckkollektion Ellipse rundet die Auswahl mit Stücken ab, die dem Ganzen einen durchdachten letzten Schliff verleihen und sowohl einzeln als auch zusammen mit einer Lieblingsuhr getragen werden können.

Geschenke für Sie, die Ophelia Mini verleiht dem Handgelenk zarte Proportionen, während Corta Vintage-inspirierten Charakter durch eine zeitgenössische Linse bietet. Die Schmuckkollektionen Flow und Pearl eröffnen noch mehr Möglichkeiten, das Geschenk individuell zu gestalten – von fließenden Formen bis hin zu sanfter Leuchtkraft. Zusammen bieten sie elegante Auswahlmöglichkeiten für die Stücke, die sie jeden Tag trägt, und für die Anlässe, zu denen sie sich besonders schick macht.

Geschenke unter 100 $ Die Auswahl verleiht kleineren Gesten eine persönliche Note und umfasst eine Auswahl an Schmuckstücken, darunter der Pavé-Ring, die Elan Unity Halskette, das Tide Mesh Armband und die Classic Lumine Ohrringe. Von einem dezenten Glitzerstück bis hin zu einem Symbol der Zusammengehörigkeit – diese Stücke sind aufmerksame Geschenke für enge Freunde, Partner oder jemanden, der ein unerwartetes Dankeschön verdient.