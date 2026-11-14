HEARTBOT AI bringt AnyInsight Edge auf den Markt und beendet damit den Kompromiss zwischen privater KI und agentenbasierter Produktivität

TAIPEI, 14. November 2026 /PRNewswire/ -- HEARTBOT AI hat heute AnyInsight Edge angekündigt und damit seine AnyInsight AI-Sicherheits- und Governance-Plattform auf lokale KI-Server erweitert.

Private KI ist keine Insel mehr: Eine einheitliche Steuerungsebene vereinheitlicht die Richtlinien über Cloud- und On-Premises-Systeme hinweg und erweitert eine Zero-Trust-Firewall für generative KI auf KI-Server.

Unternehmen mussten sich schon lange entscheiden. Private große Sprachmodelle (LLMs) halten die Daten im eigenen Haus, können aber die Produktivität von KI-Agenten und automatisierten Arbeitsabläufen nicht erreichen. Cloud AI bietet die leistungsfähigsten Modelle, aber regulierte Daten können nicht immer an externe Dienste gesendet werden, und die Governance ist über die verschiedenen Anbieter hinweg fragmentiert.

AnyInsight Edge beseitigt diesen Kompromiss. Über eine einzige Steuerungsebene können Unternehmen KI-Agenten und automatisierte Arbeitsabläufe auf privaten und Cloud-Modellen erstellen, wobei jede KI-Interaktion und jede Agentenaktion überprüft, der Zugriff kontrolliert und protokolliert wird.

Viele private LLMs bleiben interne Chatbots, die von ERP-, MES- und CRM-Systemen abgeschnitten sind. Selbst entwickelte Integrationen bergen Risiken: Agenten übertragen Daten als Ost-West-Verkehr, der die Netzwerk-Firewall nie passiert, und Agenten, die direkt auf lokale Modelle ausgerichtet sind, werden zu „Schattenagenten", die für die IT unsichtbar sind.

Edge wird als hardwareunabhängiger Container bereitgestellt und fungiert als Durchsetzungspunkt für Richtlinien im lokalen KI-Datenverkehr. Jeder KI-Server, auf dem Edge läuft, erhält ein KI-Gateway und eine Zero-Trust-Firewall für generative KI, die jede KI-Aktion überprüft. Lokale LLMs können KI-Agenten, automatisierte Arbeitsabläufe und App-Konnektoren nutzen und über Edge zentral gesteuert werden, sodass nicht autorisierte Agenten die Modelle nicht direkt anrufen können.

AnyInsight steuert jeden Agentenschritt zur Laufzeit, einschließlich der von den Agenten aufgerufenen Tools und der von ihnen bewegten Daten. Jeder Toolaufruf über das Model Context Protocol (MCP) wird nach dem Prinzip der geringsten Berechtigung geprüft; Aktionen mit hohem Risiko in Agenten und automatisierten Arbeitsabläufen erfordern die Genehmigung durch einen Menschen. Jedes Ereignis wird zu einem exportierbaren Prüfnachweis.

„Vor zwanzig Jahren verschmolzen Firewalls, Intrusion Prevention und VPNs zu UTM, und erst da holte die Unternehmenssicherheit endlich mit dem Internet auf", sagte Nathan Yen, Geschäftsführer von HEARTBOT AI. „Die KI befindet sich am selben Wendepunkt. Modelle werden sich ständig ändern und Agenten werden sich immer weiter vermehren, daher benötigen Unternehmen einen Kontrollpunkt, der die Richtlinien dort durchsetzt, wo die KI-Arbeit tatsächlich stattfindet. AnyInsight Edge macht jeden KI-Server zu diesem Kontrollpunkt."

Informationen zu HEARTBOT AI

Die Flaggschiff-Plattform von HEARTBOT AI, AnyInsight, ist eine Zero-Trust-KI-Sicherheits- und Governance-Plattform, die nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert ist und auf den Prinzipien des EU-KI-Gesetzes und der DSGVO basiert.

Weitere Informationen finden Sie auf: AnyInsight | HEARTBOT AI

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