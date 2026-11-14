Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 46/26
Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 46/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, wO USA Ind. 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXwO USA Ind. 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
Siemens Energy
Performance KW 46/26: +16,01 %
Performance KW 46/26: +16,01 %
DAX Top 1
DAX Top 2
Daimler Truck Holding
Performance KW 46/26: +8,74 %
Performance KW 46/26: +8,74 %
DAX Top 3
Hochtief
Performance KW 46/26: +8,71 %
Performance KW 46/26: +8,71 %
DAX Top 4
Continental
Performance KW 46/26: +5,31 %
Performance KW 46/26: +5,31 %
DAX Top 5
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 46/26: -5,43 %
Performance KW 46/26: -5,43 %
DAX Flop 1
BMW
Performance KW 46/26: -5,56 %
Performance KW 46/26: -5,56 %
DAX Flop 2
Rheinmetall
Performance KW 46/26: -6,25 %
Performance KW 46/26: -6,25 %
DAX Flop 3
Fresenius Medical Care
Performance KW 46/26: -6,29 %
Performance KW 46/26: -6,29 %
DAX Flop 4
Brenntag
Performance KW 46/26: -6,89 %
Performance KW 46/26: -6,89 %
DAX Flop 5
AIXTRON
Performance KW 46/26: +12,16 %
Performance KW 46/26: +12,16 %
TecDAX Top 1
Eckert & Ziegler
Performance KW 46/26: +10,50 %
Performance KW 46/26: +10,50 %
TecDAX Top 2
SUESS MicroTec
Performance KW 46/26: +10,12 %
Performance KW 46/26: +10,12 %
TecDAX Top 3
SILTRONIC AG
Performance KW 46/26: +9,72 %
Performance KW 46/26: +9,72 %
TecDAX Top 4
TecDAX Top 5
Nemetschek
Performance KW 46/26: -6,26 %
Performance KW 46/26: -6,26 %
TecDAX Flop 1
Verbio
Performance KW 46/26: -6,50 %
Performance KW 46/26: -6,50 %
TecDAX Flop 2
SMA Solar Technology
Performance KW 46/26: -7,43 %
Performance KW 46/26: -7,43 %
TecDAX Flop 3
OHB
Performance KW 46/26: -10,30 %
Performance KW 46/26: -10,30 %
TecDAX Flop 4
Ottobock
Performance KW 46/26: -19,11 %
Performance KW 46/26: -19,11 %
TecDAX Flop 5
Cerebras Systems Registered (A)
Performance KW 46/26: +21,60 %
Performance KW 46/26: +21,60 %
wO USA Ind. 30 Top 1
CoreWeave Registered (A)
Performance KW 46/26: +11,88 %
Performance KW 46/26: +11,88 %
wO USA Ind. 30 Top 2
Broadcom
Performance KW 46/26: +11,50 %
Performance KW 46/26: +11,50 %
wO USA Ind. 30 Top 3
Advanced Micro Devices
Performance KW 46/26: +10,04 %
Performance KW 46/26: +10,04 %
wO USA Ind. 30 Top 4
Uranium Energy
Performance KW 46/26: -4,92 %
Performance KW 46/26: -4,92 %
wO USA Ind. 30 Top 5
Super Micro Computer
Performance KW 46/26: -5,90 %
Performance KW 46/26: -5,90 %
wO USA Ind. 30 Flop 1
NVIDIA
Performance KW 46/26: -6,85 %
Performance KW 46/26: -6,85 %
wO USA Ind. 30 Flop 2
IonQ
Performance KW 46/26: -11,92 %
Performance KW 46/26: -11,92 %
wO USA Ind. 30 Flop 3
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 46/26: -12,05 %
Performance KW 46/26: -12,05 %
wO USA Ind. 30 Flop 4
Anthropic PBC Registered (A)
Performance KW 46/26:
Performance KW 46/26:
wO USA Ind. 30 Flop 5
Monolithic Power Systems
Performance KW 46/26: +14,49 %
Performance KW 46/26: +14,49 %
US Tech 100 Top 1
Rocket Lab Corporation
Performance KW 46/26: +13,36 %
Performance KW 46/26: +13,36 %
US Tech 100 Top 2
Teradyne
Performance KW 46/26: +12,11 %
Performance KW 46/26: +12,11 %
US Tech 100 Top 3
CoreWeave Registered (A)
Performance KW 46/26: +11,88 %
Performance KW 46/26: +11,88 %
US Tech 100 Top 4
Broadcom
Performance KW 46/26: +11,50 %
Performance KW 46/26: +11,50 %
US Tech 100 Top 5
DoorDash Registered (A)
Performance KW 46/26: -6,28 %
Performance KW 46/26: -6,28 %
US Tech 100 Flop 1
NVIDIA
Performance KW 46/26: -6,85 %
Performance KW 46/26: -6,85 %
US Tech 100 Flop 2
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 46/26: -12,05 %
Performance KW 46/26: -12,05 %
US Tech 100 Flop 3
Nebius Group Registered (A)
Performance KW 46/26: -14,22 %
Performance KW 46/26: -14,22 %
US Tech 100 Flop 4
Moderna
Performance KW 46/26: -15,90 %
Performance KW 46/26: -15,90 %
US Tech 100 Flop 5
Siemens Energy
Performance KW 46/26: +16,01 %
Performance KW 46/26: +16,01 %
Eurozone 50 Top 1
UniCredit
Performance KW 46/26: +10,11 %
Performance KW 46/26: +10,11 %
Eurozone 50 Top 2
Eurozone 50 Top 3
argenx
Performance KW 46/26: +7,47 %
Performance KW 46/26: +7,47 %
Eurozone 50 Top 4
Nordea Bank Abp
Performance KW 46/26: +6,46 %
Performance KW 46/26: +6,46 %
Eurozone 50 Top 5
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Performance KW 46/26: -4,27 %
Performance KW 46/26: -4,27 %
Eurozone 50 Flop 1
Prosus Registered (N)
Performance KW 46/26: -5,42 %
Performance KW 46/26: -5,42 %
Eurozone 50 Flop 2
BMW
Performance KW 46/26: -5,56 %
Performance KW 46/26: -5,56 %
Eurozone 50 Flop 3
EssilorLuxottica
Performance KW 46/26: -6,20 %
Performance KW 46/26: -6,20 %
Eurozone 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 46/26: -6,25 %
Performance KW 46/26: -6,25 %
Eurozone 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 46/26: +6,06 %
Performance KW 46/26: +6,06 %
CH 20 Top 1
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 46/26: +5,31 %
Performance KW 46/26: +5,31 %
CH 20 Top 2
ABB
Performance KW 46/26: +4,23 %
Performance KW 46/26: +4,23 %
CH 20 Top 3
Swiss Re
Performance KW 46/26: -1,26 %
Performance KW 46/26: -1,26 %
CH 20 Top 4
Partners Group Holding
Performance KW 46/26: -2,49 %
Performance KW 46/26: -2,49 %
CH 20 Top 5
Mayr-Melnhof Karton
Performance KW 46/26: +15,36 %
Performance KW 46/26: +15,36 %
AT 20 Top 1
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 46/26: +15,33 %
Performance KW 46/26: +15,33 %
AT 20 Top 2
DO & CO
Performance KW 46/26: +8,98 %
Performance KW 46/26: +8,98 %
AT 20 Top 3
Lenzing
Performance KW 46/26: -7,17 %
Performance KW 46/26: -7,17 %
AT 20 Top 4
voestalpine
Performance KW 46/26: -9,77 %
Performance KW 46/26: -9,77 %
AT 20 Top 5
Aluminum of China (H)
Performance KW 46/26: +7,22 %
Performance KW 46/26: +7,22 %
HK 50 Top 1
Hua Hong Semiconductor
Performance KW 46/26: +5,59 %
Performance KW 46/26: +5,59 %
HK 50 Top 2
Midea Group (H)
Performance KW 46/26: +4,10 %
Performance KW 46/26: +4,10 %
HK 50 Top 3
HSBC Holdings
Performance KW 46/26: +3,63 %
Performance KW 46/26: +3,63 %
HK 50 Top 4
Bank of China (H)
Performance KW 46/26: +3,52 %
Performance KW 46/26: +3,52 %
HK 50 Top 5
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 46/26: -9,80 %
Performance KW 46/26: -9,80 %
HK 50 Flop 1
BYD
Performance KW 46/26: -10,30 %
Performance KW 46/26: -10,30 %
HK 50 Flop 2
Alibaba Group Holding
Performance KW 46/26: -10,97 %
Performance KW 46/26: -10,97 %
HK 50 Flop 3
Meituan Registered (B)
Performance KW 46/26: -12,08 %
Performance KW 46/26: -12,08 %
HK 50 Flop 4
PetroChina (H)
Performance KW 46/26: -13,50 %
Performance KW 46/26: -13,50 %
HK 50 Flop 5
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