🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall verliert 7,7 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

    Im Forum wächst die Sorge

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit einem Minus von 7,7 Prozent gehört Rheinmetall zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.

    Im Forum wächst die Sorge - Rheinmetall verliert 7,7 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden
    Foto: 472849734

    Ein Wochenverlust von 7,7 Prozent und Zweifel am Fregattenprojekt F127 haben die Rheinmetall-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum intensiven Streitthema gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob mögliche Verzögerungen im Marinegeschäft weitere Kursabschläge rechtfertigen oder bereits zu viel Skepsis eingepreist ist. 93 relevante Beiträge von 26 Nutzern an drei Tagen zeigen den Diskussionsbedarf. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Februar 2025.

    F127: Wachstumsrisiko oder überzogene Sorge?

    Die kritischeren Stimmen sehen die Fregattenfrage nicht isoliert. Nach zwei Prognosesenkungen binnen drei Monaten sei das Vertrauen in die erwartete Geschäftsdynamik angeschlagen. Eine mögliche Verzögerung oder Verkleinerung des F127-Projekts würde aus ihrer Sicht zusätzliche Unsicherheit schaffen. Entscheidend ist dabei die Unterscheidung zwischen einem bestätigten Auftragsverlust und einem Risiko für künftiges Geschäft: Die geprüften Informationen belegen Fragezeichen beim Projekt, aber keinen endgültigen Wegfall.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall!
    Long
    721,05€
    Basispreis
    5,16
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    811,80€
    Basispreis
    5,18
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Genau dort setzen die Gegenargumente an. Mehrere Beiträge halten die Reaktion auf bloße Möglichkeiten für überzogen. Ein ausführlicher Beitrag argumentiert zudem anhand eines verlinkten Halbjahresberichts, F127 sei dort nicht als bereits verbuchter Auftrag ausgewiesen. Diese Einordnung ist hier nicht unabhängig bestätigt. Der wirtschaftliche Kern des Arguments bleibt jedoch nachvollziehbar: Enttäuschte Hoffnungen auf zusätzliches Geschäft wären anders zu bewerten als der Verlust eines fest eingeplanten Auftrags. Andere Teilnehmer wenden ein, dass auch Zukunftspotenzial bereits den Aktienkurs prägen kann.

    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Die Bewertung verlangt verlässliches Wachstum

    In der Bewertungsfrage liegen die sachlicheren Positionen näher beieinander, als der scharfe Ton einzelner Beiträge vermuten lässt. Auch skeptische Teilnehmer stellen Rheinmetall nicht grundsätzlich als Unternehmen infrage. Sie bezweifeln vielmehr, dass die erwartete Gewinnentwicklung die Bewertung trägt. Das ausgewiesene KGV auf Vorjahresbasis von 104,62 unterstreicht, wie anspruchsvoll diese ist. Als rückwärtsgerichtete Kennzahl sagt es allerdings nicht, welche Gewinne künftig tatsächlich erreicht werden.

    Die optimistischere Gegenposition knüpft höhere Bewertungen ausdrücklich an wieder stärkeres Wachstum. Ergänzend verweisen charttechnisch orientierte Beiträge auf aus ihrer Sicht überverkaufte Indikatoren und mögliche Stabilisierungssignale. Das sind Interpretationen, keine Bestätigung einer Trendwende. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,9-Fachen des Wochenschnitts; ein außergewöhnlicher Volumenschub lässt sich daraus nicht ableiten.

    Auch mögliche Ukraine-Friedensgespräche beschäftigen die Community. Ein Teil erwartet dadurch zusätzlichen Kursdruck, andere rechnen mit einem längeren Konflikt. Beides bleibt eine unsichere politische Erwartung, aus der sich keine belastbare kurzfristige Gewinnprognose ableiten lässt.

    Kommende Woche zählen Klarheit und Kursmarken

    Im Fokus stehen nun mögliche Präzisierungen zu F127 und zur weiteren Geschäftsentwicklung. Konkrete bestätigte Unternehmenstermine sind nicht angegeben. Charttechnisch bildet das Wochentief bei 751,70 Euro die nächste Unterstützung, das Wochenhoch bei 884,30 Euro den Widerstand. Ob die untere Marke hält und neue Informationen die Wachstumszweifel mindern, wird für die weitere Debatte entscheidend sein.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -7,7 %
    Wochenhoch / Wochentief 884,30€ / 751,70€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 35,16 Mrd.EUR

    Stand: 14.11.2026, 08:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 884,30€ und das Wochentief bei 751,70€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    -0,83 %
    -7,70 %
    -20,37 %
    -35,17 %
    -56,42 %
    +177,74 %
    +770,65 %
    +1.010,14 %
    +32.959,99 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Rheinmetall Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Im Forum wächst die Sorge Rheinmetall verliert 7,7 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden Mit einem Minus von 7,7 Prozent gehört Rheinmetall zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     