Rheinmetall verliert 7,7 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

Die kritischeren Stimmen sehen die Fregattenfrage nicht isoliert. Nach zwei Prognosesenkungen binnen drei Monaten sei das Vertrauen in die erwartete Geschäftsdynamik angeschlagen. Eine mögliche Verzögerung oder Verkleinerung des F127-Projekts würde aus ihrer Sicht zusätzliche Unsicherheit schaffen. Entscheidend ist dabei die Unterscheidung zwischen einem bestätigten Auftragsverlust und einem Risiko für künftiges Geschäft: Die geprüften Informationen belegen Fragezeichen beim Projekt, aber keinen endgültigen Wegfall.

Ein Wochenverlust von 7,7 Prozent und Zweifel am Fregattenprojekt F127 haben die Rheinmetall-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum intensiven Streitthema gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob mögliche Verzögerungen im Marinegeschäft weitere Kursabschläge rechtfertigen oder bereits zu viel Skepsis eingepreist ist. 93 relevante Beiträge von 26 Nutzern an drei Tagen zeigen den Diskussionsbedarf. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Februar 2025.

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Genau dort setzen die Gegenargumente an. Mehrere Beiträge halten die Reaktion auf bloße Möglichkeiten für überzogen. Ein ausführlicher Beitrag argumentiert zudem anhand eines verlinkten Halbjahresberichts, F127 sei dort nicht als bereits verbuchter Auftrag ausgewiesen. Diese Einordnung ist hier nicht unabhängig bestätigt. Der wirtschaftliche Kern des Arguments bleibt jedoch nachvollziehbar: Enttäuschte Hoffnungen auf zusätzliches Geschäft wären anders zu bewerten als der Verlust eines fest eingeplanten Auftrags. Andere Teilnehmer wenden ein, dass auch Zukunftspotenzial bereits den Aktienkurs prägen kann.

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Die Bewertung verlangt verlässliches Wachstum

In der Bewertungsfrage liegen die sachlicheren Positionen näher beieinander, als der scharfe Ton einzelner Beiträge vermuten lässt. Auch skeptische Teilnehmer stellen Rheinmetall nicht grundsätzlich als Unternehmen infrage. Sie bezweifeln vielmehr, dass die erwartete Gewinnentwicklung die Bewertung trägt. Das ausgewiesene KGV auf Vorjahresbasis von 104,62 unterstreicht, wie anspruchsvoll diese ist. Als rückwärtsgerichtete Kennzahl sagt es allerdings nicht, welche Gewinne künftig tatsächlich erreicht werden.

Die optimistischere Gegenposition knüpft höhere Bewertungen ausdrücklich an wieder stärkeres Wachstum. Ergänzend verweisen charttechnisch orientierte Beiträge auf aus ihrer Sicht überverkaufte Indikatoren und mögliche Stabilisierungssignale. Das sind Interpretationen, keine Bestätigung einer Trendwende. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,9-Fachen des Wochenschnitts; ein außergewöhnlicher Volumenschub lässt sich daraus nicht ableiten.

Auch mögliche Ukraine-Friedensgespräche beschäftigen die Community. Ein Teil erwartet dadurch zusätzlichen Kursdruck, andere rechnen mit einem längeren Konflikt. Beides bleibt eine unsichere politische Erwartung, aus der sich keine belastbare kurzfristige Gewinnprognose ableiten lässt.

Kommende Woche zählen Klarheit und Kursmarken

Im Fokus stehen nun mögliche Präzisierungen zu F127 und zur weiteren Geschäftsentwicklung. Konkrete bestätigte Unternehmenstermine sind nicht angegeben. Charttechnisch bildet das Wochentief bei 751,70 Euro die nächste Unterstützung, das Wochenhoch bei 884,30 Euro den Widerstand. Ob die untere Marke hält und neue Informationen die Wachstumszweifel mindern, wird für die weitere Debatte entscheidend sein.

Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -7,7 % Wochenhoch / Wochentief 884,30€ / 751,70€ KGV (Vorjahr) 104,62 Marktkapitalisierung 35,16 Mrd.EUR

Stand: 14.11.2026, 08:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 884,30€ und das Wochentief bei 751,70€ die zunächst wichtigsten Marken.