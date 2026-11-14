🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Produktion von Sonnenstrom steuert auf Rekord zu

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Solarstrom könnte erstmals mehr als 100 TWh erreichen
    • Bis 27. September wurden bereits 90,2 TWh erzeugt
    • Solarenergie senkt Stromkosten und Energieimporte
    Produktion von Sonnenstrom steuert auf Rekord zu
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Anteil von Solarenergie an der Nettostromerzeugung in Deutschland steuert auf einen Rekord zu. Erstmals könnten innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 100 Terawattstunden Solarstrom erzeugt werden, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) in Berlin unter Berufung auf Daten der Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE mit.

    Bereits zum 27. September lag der Wert demnach bei 90,2 Terawattstunden und damit über dem des Gesamtjahres 2025 mit 90 Terawattstunden. Zu den hohen Werten trugen nach Angaben des Verbands sowohl ungewöhnlich viele Sonnenstunden als auch der weitere Ausbau der Photovoltaik bei. Vor 20 Jahren seien im gesamten Jahr dagegen nur 2,2 Terawattstunden produziert worden.

    Der nahende Rekordwert sei ein Meilenstein für die Energiewende, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar. "Die Photovoltaik hat sich von einer Nischentechnologie zu einer tragenden Säule unserer Stromversorgung entwickelt. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft: durch günstigeren Strom, weniger Energieimporte und deutlich geringere Klimafolgeschäden."

    Erneuerbare Energiequellen wichtig für Stromerzeugung

    Eine Strommenge von 100 Terawattstunden ist sehr viel. Eine Terawattstunde sind eine Milliarde Kilowattstunden, in Ziffern: 1.000.000.000. Zum Vergleich: In Hamburg wurden im vergangenen Jahr 10,7 Terawattstunden Strom verbraucht. Haushalte in Deutschland haben oft einen Stromverbrauch von 2.000 bis 4.000 Kilowattstunden.

    Erneuerbare Energien werden wichtiger für die Stromerzeugung in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stammten 59,1 Prozent des gesamten inländisch produzierten Stroms im ersten Halbjahr aus erneuerbaren Quellen. Dabei machte Photovoltaik demnach 17,8 Prozent der gesamten Strommenge aus und war die drittwichtigste Energiequelle in der inländischen Stromerzeugung. Davor lagen Windkraft als wichtigster Energieträger und Kohle als zweitwichtigster./mib/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Produktion von Sonnenstrom steuert auf Rekord zu Der Anteil von Solarenergie an der Nettostromerzeugung in Deutschland steuert auf einen Rekord zu. Erstmals könnten innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 100 Terawattstunden Solarstrom erzeugt werden, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     