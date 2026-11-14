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    Mehrere Flüge aus Deutschland in die USA gestrichen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Vier USA-Flüge ab Frankfurt wurden gestrichen
    • München meldet Ausfälle nach Charlotte und Houston
    • Funk- und Radarstörung legte US-Inlandsflüge lahm
    Mehrere Flüge aus Deutschland in die USA gestrichen
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem zwischenzeitlichen Startverbot für Flüge in den Vereinigten Staaten fallen heute auch einige Verbindungen aus Frankfurt und München in Richtung USA aus. Bislang seien vier für heute geplante Flüge von Frankfurt in die USA gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des größten deutschen Flughafens der Deutschen Presse-Agentur. "Aber ansonsten sieht es soweit ganz gut aus", fügte sie hinzu. "Dafür haben wir heute Nacht was getan und hart gearbeitet."

    Im Flugplan könne es sich heute dennoch etwas ballen, sagte die Sprecherin. Am Freitagabend seien drei Maschinen, die eigentlich in die USA hätte fliegen sollen, zurück nach Deutschland umgeleitet worden. Vier Flüge aus den USA nach Frankfurt wurden demnach gestrichen, weshalb diese vier Maschinen nun heute nicht aus der Main-Metropole zurück Richtung USA fliegen können.

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    In München ebenfalls bislang nur einige Ausfälle

    Aus München können heute zwei Flugzeuge nicht wie geplant nach Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina abheben, wie ein Sprecher mitteilte - denn sie hatten zuvor nicht von dort in die bayerische Landeshauptstadt fliegen können. Auch ein Flug nach Houston und ein weiterer nach Chicago fallen aus diesem Grund aus, alle anderen Verbindungen sollen wie geplant beibehalten werden. Änderungen seien allerdings noch möglich, auch weil es bei ankommenden Flügen aus den USA teilweise zu Verspätungen komme.

    Stundenlanges Chaos in den USA

    Als Reaktion auf die Lage in den USA waren in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt worden, wobei die direkten Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts zunächst überschaubar blieben. Am frühen Morgen nahm die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol den Hinweis zum Startverbot dann wieder von ihrer Webseite und forderte Fluggesellschaften dazu auf, Verspätungshinweise für Maschinen herauszugeben, die zunächst nicht starten können.

    In den USA waren rund vier Stunden lang keine Starts für Inlandsflüge erlaubt. Laut Verkehrsminister Sean Duffy war Instabilität im Funk- und Radarsystem die Ursache dafür. Zumindest einige Flugzeuge nach Übersee durften laut Medien und Augenzeugen indes abheben./se/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 8,812 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,57 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,56 %/+2,13 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Lufthansa-Aktie und anschließende Rücksetzer, die teils als Konsolidierung gelten. Als mögliche Kurstreiber werden ein DAX-Aufstieg, sinkende Kerosinpreise, höhere Ticketpreise und eine hohe Dividende genannt. Themen sind zudem geopolitische Risiken, die Hoffnung auf 10 Euro im Jahr 2026 sowie der Kauf von 18.458 Aktien zu 8,33 Euro durch Aufsichtsrätin Astrid Stange.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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