🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla lässt ausgewählte Käufer Robotaxis vorbestellen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla bietet ausgewählten US-Kunden Cybercabs an
    • Cybercab kostet rund 29.990 Dollar plus Abo
    • Autonomes Fahren nur in Robotaxi-Gebieten verfügbar
    Tesla lässt ausgewählte Käufer Robotaxis vorbestellen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Elektroautobauer Tesla lässt einige ausgewählte Kunden in den USA seine als Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale entwickelten Fahrzeuge zur privaten Nutzung vorbestellen. Der Preis für ein Cybercab liegt demnach bei schätzungsweise 29.990 Dollar (aktuell rund 27.000 Euro). Zudem wird für den autonomen Betrieb eine monatliche Abo-Gebühr von 299 Dollar fällig. Als Liefertermin wird Dezember angegeben. Zunächst wurde nicht klar, wie viele Wagen überhaupt in Privatbesitz gehen sollen.

    Tesla löst damit ein früheres Versprechen ein. Firmenchef Musk hatte allerdings vor einigen Wochen gesagt, der Großteil der Cybercabs werde in Teslas hauseigener Robotaxi-Flotte unterwegs sein.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Registered (C)!
    Long
    274,69€
    Basispreis
    1,77
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    310,56€
    Basispreis
    1,78
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die wenigen Käufer gibt es zudem weitere Einschränkungen. So werde autonomes Fahren nur in den Gegenden verfügbar sein, in denen auch Teslas Robotaxi-Dienst angeboten werde, schrieb der zuständige Manager Ashok Elluswamy auf der Plattform X. Bisher sind es die Stadt Austin in Texas sowie Teile einiger weiterer Städte in dem Bundesstaat sowie in Florida. Zudem betont der Konzern ausdrücklich, dass nur die private Nutzung erlaubt sei.

    Autonomes Fahren nur mit Kameras

    Musk hatte angekündigt, dass Teslas Zukunft in der Produktion von humanoiden Robotern und autonomen Fahrzeugen liegen werde. Musk will bei den Fahrzeugen im autonomen Betrieb ausschließlich mit Kameras auskommen. Konkurrenten wie die Google -Schwesterfirma Waymo setzen dagegen zusätzlich auch auf Laser-Radare, die auch bei schlechter Sicht die Umgebung der Fahrzeuge abtasten.

    Einige Experten und Rivalen kritisieren, dass der autonome Betrieb nur mit Kameras als Sensoren nicht verlässlich genug sei. Auch Waymo kündigte unterdessen an, mit der Zeit die hauseigene Technik zum autonomen Fahren in private Autos bringen zu wollen.

    Ärger mit Aufsichtsbehörde

    Tesla legte sich beim Cybercab zudem mit der US-Verkehrsaufsicht NHTSA an. In den USA sind nämlich einige physische Bedienelemente wie ein Bremspedal grundsätzlich Pflicht. Hersteller können mit einer Ausnahmegenehmigung der NHTSA bis zu 2.500 Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale auf die Straße bringen. Tesla beantragte eine solche Erlaubnis nicht, gab aber an, dass die Cybercabs den Sicherheitsanforderungen entsprächen. Die Behörde forderte den Konzern auf, zu erklären, wie das sein könne.

    Musk hatte jüngst angekündigt, die Produktion des Elektro-Pickups Cybertruck Mitte kommenden Jahres auslaufen zu lassen - nach seiner Darstellung auch, um mehr Kapazitäten für die Cybercabs zu haben. Der Cybertruck mit seiner futuristisch anmutenden kantigen Edelstahl-Karosserie wurde einst mit einem Preis ab rund 40.000 Dollar angekündigt. Er kam mit jahrelanger Verspätung auf den Markt und kostete in der günstigsten Ausführung 82.490 Dollar.

    Musk hatte Produktionskapazität für bis zu 250.000 der Pickups pro Jahr in Aussicht gestellt, Tesla verkaufte im vergangenen Jahr nach Expertenschätzung rund 20.000 davon./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 353,6 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +14,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 428,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +6,05 %/+35,75 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen spekulierten Zusammenschluss von Tesla und SpaceX, die mögliche Bewertung und Umtauschbedingungen für Aktionäre. Diskutiert werden zudem eine aus Sicht mehrerer Teilnehmer hohe Bewertung bei geringen Gewinnen sowie Ertragspotenzial, Konkurrenz und Zulassungshürden bei Robotaxis. Thema sind auch Teslas knapp vor Waymo liegende Robotaxi-Zulassungszahlen in Texas und eine gemeldete FSD/TAD-Genehmigung in Finnland.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Tesla lässt ausgewählte Käufer Robotaxis vorbestellen Elon Musks Elektroautobauer Tesla lässt einige ausgewählte Kunden in den USA seine als Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale entwickelten Fahrzeuge zur privaten Nutzung vorbestellen. Der Preis für ein Cybercab liegt demnach bei schätzungsweise 29.990 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     