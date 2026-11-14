Technik-Panne sorgt für Tausende Flugausfälle in den USA

Rund vier Stunden später gab die Federal Aviation Administration (FAA) schließlich Entwarnung und hob das Verbot wieder auf - doch da waren schon Tausende Flüge abgesagt. Und bis der Verkehr wieder normal läuft, dürfte es noch dauern. Da etliche Maschinen und Besatzungen nun dort fehlen, wo sie planmäßig für weitere Flüge gebraucht worden wären, dürften die Auswirkungen weit über die Zeit des eigentlichen Stopps hinausreichen.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine technische Panne hat in den USA landesweites Chaos im Flugbetrieb ausgelöst und Zehntausende Passagiere zum Einstieg ins Wochenende auf eine Geduldsprobe gestellt. Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA ein landesweites Startverbot - eine äußerst seltene Maßnahme, die es so zuvor nur einmal in den letzten 25 Jahren gab und auch für Passagiere in Europa Folgen hat. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen.

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Flüge aus Deutschland in die USA gestrichen



Als Reaktion auf die Lage in den USA wurden in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt, wobei die unmittelbaren Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts gering blieben. Am Morgen gab es dann rasch Entwarnung, weshalb deutsche Passagiere letztlich in vergleichsweise überschaubarem Ausmaße betroffen sind.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt seien bislang nur vier für heute geplante Flüge in die USA gestrichen worden, sagte eine Airport-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Maschinen hätten am Freitag nicht aus den USA nach Frankfurt fliegen können und stünden deshalb nicht wie geplant zur Verfügung. Drei Flüge wurden am Abend nach dem Start in Frankfurt zurück nach Deutschland umgeleitet. "Aber ansonsten sieht es soweit ganz gut aus", sagte die Sprecherin.

Auch am Münchener Flughafen blieben die direkten Folgen überschaubar. Zwei Flüge aus den USA seien nicht angekommen, weshalb drei für heute geplante Verbindungen von München nach Charlotte und Houston gestrichen werden mussten und mit Verspätungen im weiteren Flugbetrieb zu rechnen sei, sagte ein Flughafensprecher der dpa.

Chaos an den Flughäfen - pünktlich zum Wochenende



Am Nachmittag (US-Zeit) hatte die Federal Aviation Administration (FAA) überraschend ein Startverbot überall in den USA verhängt. Es war erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den Vereinigten Staaten seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser ein Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden.

In der Folge saßen zehntausende Reisende plötzlich an Flughäfen fest und hatten keine Klarheit darüber, wie es weitergeht. American Airlines teilte schon kurz nach Verkündung des Startverbots mit, Verbindungen bis Ende des Tages würden auf jeden Fall betroffen sein.

"Niemand hat im Moment Antworten"



An wichtigen Drehkreuzen in den USA bildeten sich lange Schlangen, tausende Flüge wurden abgesagt. In Chicago explodierte wie an vielen anderen Flughäfen die Nachfrage nach Mietwagen. Fluggäste versuchten, irgendwie an ihr Gepäck zu kommen und per Auto ans Ziel zu kommen. Aktien des Mietwagenanbieters Hertz gewannen deshalb sprunghaft an Wert. Auch die Nachfrage nach Hotels kletterte vielerorts.

In Las Vegas wollte eine von vielen gestrandeten Flugreisenden beim Personal erfragen, wie es nun weitergeht - bekam aber keine Auskunft. "Niemand hat im Moment Antworten", sagte sie dem Sender CBS. Eine CBS-Reporterin berichtete derweil von chaotischen Zuständen am Flughafen in Atlanta. Wie lang der Stopp anhalten würde, war zu dieser Zeit noch völlig unklar.

"Instabilität" im Funk- und Radarsystem



Auch wenn die FAA ihre Beschränkung nach einigen Stunden wieder aufhob: Es werde noch einige Zeit brauchen, um die Flugbewegungen wieder vollumfänglich in Gang zu bringen, sagte Verkehrsminister Sean Duffy. Zum Samstag werde es hoffentlich wieder mehr Flüge geben.

Duffy sagte, dass das Chaos auf "Instabilität" im Funk- und Radarsystem zurückgehe. Router seien mit Daten überlastet und deswegen heruntergefahren worden. Kern des Problems sei gewesen, dass ein altes analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien.

Computersysteme aus den 80er Jahren



Die Infrastruktur hinter dem US-Luftfahrtsystem ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Stückwerk. Anfang November hatte Duffy angekündigt, dass bis Ende 2028 Computersysteme ausgemustert werden sollen, die noch aus den 80er Jahren stammen und längst veraltete Disketten verwenden.

Sein Parteikollege Duffy und die FAA hätten in das System eingegriffen, um Fehler zu beheben, sagte der republikanische Heimatschutzminister Mullin. Das habe das alte System in die Knie gezwungen. "Deswegen funktioniert Flickwerk nicht."

Hinweise auf eine Cyberattacke als Auslöser gebe es bisher nicht, sagte Mullin. Ausschließen könnte man zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts.

Von einem Fehler der Regierung wollte Duffy indes nichts wissen. Es sei alte Technik gewesen, die versagt habe, nicht die neue. Die Regierung von Präsident Donald Trump führt Probleme in der US-Luftfahrt oft auf die Untätigkeit des Kabinetts seines demokratischen Vorgängers Joe Biden zurück./so/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 8,812 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,41 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,57 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,56 %/+2,13 % bedeutet.



