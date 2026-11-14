🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    El Niño als 'Stresstest' - schnelles Geld gefordert

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • El Niño verschärft bestehende Krisen und Extremwetter
    • Frühzeitige Hilfe kostet bis zu 36 Milliarden US-Dollar
    • Wohlstand ohne stabile Nachbarschaft bleibt Illusion
    El Niño als 'Stresstest' - schnelles Geld gefordert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ANTALYA (dpa-AFX) - Mit dem extrem stark ausfallenden Klimaphänomen El Niño kommt auf die Welt nach Ansicht des Chefs des UN-Entwicklungsprogramms, Alexander de Croo, "ein gigantischer Stresstest" zu. "Es verschlimmert andere Probleme, die wir schon haben", sagte der ehemalige belgische Regierungschef de Croo der Deutschen Presse-Agentur und nannte hohe Preise für Sprit, Dünger und Lebensmittel als Beispiele.

    Menschen in besonders betroffenen Regionen müssten so schnell wie möglich unterstützt werden - noch bevor in den kommenden Monaten der Höhepunkt des aktuell erstarkenden El Niño erwartet wird. Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) schätzt die Kosten der notwendigen Unterstützung auf bis zu 36 Milliarden US-Dollar, wenn diese frühzeitig fließen. Warte man, bis die Schäden eingetreten seien, könne die Summe auf bis zu 73 Milliarden US-Dollar steigen.

    Wohlstand mitten im Chaos "eine Illusion"

    El Niño sorgt für steigende Temperaturen und Extremwetter - in manchen Regionen kommt es zu Dürren, in anderen zu Sturzfluten. Er ist gewissermaßen ein Risikoverstärker des Klimawandels.

    Auf der Weltklimakonferenz wird derzeit darüber gestritten, wie viel Geld Industriestaaten - die Hauptverursacher der Klimakrise - in den nächsten Jahren zahlen werden, um ärmere Staaten beim Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen zu unterstützen. Die EU will angesichts knapper Kassen derzeit keine neuen Zusagen machen und beruft sich auf bereits getroffene Beschlüsse.

    "Wenn man mehr geopolitischen Einfluss haben will, ist das wirklich schwer, wenn man sein Budget kürzt", betonte de Croo. "Es geht darum, in die Stabilisierung der eigenen Nachbarschaft zu investieren. Zu glauben, man könne einen stabilen und in Wohlstand lebenden Kontinent haben, wenn die eigene Nachbarschaft im Chaos versinkt, ist eine Illusion."/swe/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    El Niño als 'Stresstest' - schnelles Geld gefordert Mit dem extrem stark ausfallenden Klimaphänomen El Niño kommt auf die Welt nach Ansicht des Chefs des UN-Entwicklungsprogramms, Alexander de Croo, "ein gigantischer Stresstest" zu. "Es verschlimmert andere Probleme, die wir schon haben", sagte der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     