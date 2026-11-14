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    Rentenabschläge sollen steigen

    CSU-Landesgruppenchef

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    Für Sie zusammengefasst
    • Frühruhestand kostet künftig 0,4 Prozent je Monat
    • Höhere Abzüge sollen ab 2027 wirksam werden
    • Abzüge federn Zuschusskürzungen teilweise ab
    CSU-Landesgruppenchef - Rentenabschläge sollen steigen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Wer vorzeitig in den Ruhestand geht, muss nach Angaben von CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann künftig höhere Abzüge in Kauf nehmen. "Die Abschläge sollen von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat steigen, das ist überfällig", sagte Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

    Seit Jahren seien die Rentenabschläge nicht erhöht worden. "Es war lange in der Diskussion, sie auf 0,5 Prozent anzuheben. Jetzt werden sie - rechtlich abgesichert - bei 0,4 Prozent landen." Auf die Frage, ab wann dies gelten solle, antwortete Hoffmann: "Am besten so, dass es für das Haushaltsjahr 2027 wirkt. Das Bundesarbeitsministerium werde einen Vorschlag zum Zeitplan machen.

    Rentenabschläge werden individuell berechnet. Wer ab einem bestimmten Alter vorzeitig in den Ruhestand gehen möchte, dem werden für jeden vorgezogenen Monat bislang 0,3 Prozent der eigentlichen Altersrente abgezogen.

    Hintergrund der geplanten Erhöhung ist, dass der Bund seine Zuschüsse an die Rentenversicherung 2027 deutlich stärker kürzen will als ursprünglich geplant: nämlich um drei Milliarden statt wie zuvor veranschlagt eine Milliarde Euro.

    Nach den Worten von Hoffmann gleicht die Erhöhung der Rentenabschläge einen Teil der Kürzungen beim Bundeszuschuss aus. Dadurch sei auch sichergestellt, dass die Beiträge zur Rentenversicherung nicht stärker als bislang vorhergesagt nach oben gingen. "Wir werden die Rentenbeiträge nicht über das geplante Maß hinaus anheben", betonte er./sl/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
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