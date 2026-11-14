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    Kassenärzte-Chef erwartet Selbstzahler-Termine

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    Für Sie zusammengefasst
    • Versicherte zahlen selbst, um Wartezeiten zu vermeiden
    • Kürzungen bedrohen Praxen und verringern Termine
    • HNO, Orthopädie und weitere Fächer verlieren Termine
    Kassenärzte-Chef erwartet Selbstzahler-Termine
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Gesetzlich Versicherte müssen sich nach Angaben von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen wegen Honorarkürzungen darauf einstellen, Behandlungen auch aus der eigenen Tasche zu zahlen - um so längere Wartezeiten zu vermeiden. "Niemand kann erwarten, dass die Praxen angesichts der Kürzungen einfach weiter machen wie bisher", sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich gehe davon aus, dass es Angebote in der Privatsprechstunde geben wird, da wird ja jeder Termin vergütet", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

    "Gesetzlich Versicherte, die diese Option wählen, werden dann außerhalb der gesetzlichen Versicherung behandelt wie ein Privatpatient, müssen aber die Kosten als Selbstzahler aus der eigenen Tasche begleichen", sagte er. Nur so sei die Finanzierung der Kosten zusätzlicher Fälle über das Budget hinaus möglich. "Die Praxen haben keine unendliche Leistungsverpflichtung", stellte Gassen klar und warnte: "Wenn Fachgruppen 25 Prozent des Umsatzes verlieren, was teilweise der Fall ist, ist das ein existenzbedrohender Einschnitt."

    Nach Angaben von Gassen sind von den Honorarkürzungen im Umfang von drei Milliarden Euro insbesondere die Bereiche HNO, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie betroffen. Vor allem hier werde es weniger Termine geben. "Ist das Budget aufgebraucht, werden sich die Patienten damit abfinden müssen, in ihrer Wunschpraxis vielleicht erst im nächsten Quartal einen Termin zu bekommen", sagte er./sl/DP/he






    Verfasst von dpa-AFX
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