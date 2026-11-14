US-Senatoren wollen Antworten zu Starlink in der Ukraine
POLITIK
- US-Senatoren fordern Prüfung der Starlink-Drosselung
- SpaceX soll Unterlagen sichern und Fragen klären
- Wer Starlink drosselte, ist weiter ungeklärt
WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf Elon Musks Weltraumfirma SpaceX kommt aufgrund der Drosselung des Satelliten-Internets für die Ukraine eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von SpaceX, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Auch fordern sie Antworten unter anderem auf die Frage, wer die Drosselung der Geschwindigkeit für das Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield angeordnet hat.
Die ukrainische Regierung hatte im Oktober tagelange Geschwindigkeitsbeschränkungen des Satelliteninternets beklagt. Damit hätten unter anderem darauf angewiesene Abwehrsysteme gegen russische Drohnen nicht eingesetzt werden können, hieß es. Diese Woche sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut von Einschränkungen.
Die Senatoren fordern, dass SpaceX bis zum 30. November bestätigt, keine Unterlagen zu den Vorgängen zu vernichten - und bis dahin auch ihre Fragen beantwortet. Dazu gehört etwa, welche Einschränkungen aktuell noch gelten - und die Frage, ob SpaceX mögliche Konsequenzen der Drosselung für die ukrainische Bevölkerung und Amerikaner in dem Land abgewogen habe.
Einer der Unterzeichner des Schreibens ist Chris Coons, der im Januar den Vorsitz im Außenausschuss des Senats übernehmen dürfte. Die Demokraten werden im nächsten Kongress die Mehrheit in Repräsentantenhaus und Senat halten und laufen sich bereits für Untersuchungen der Regierung von Präsident Donald Trump warm.
SpaceX und US-Regierung zeigen aufeinander
Musk hatte Kiew im Oktober vorgeworfen, das zivile Starlink für Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, was gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Der ebenfalls auf SpaceX-Satelliten laufende militärische Internet-Dienst Starshield wird hingegen von der US-Regierung kontrolliert. SpaceX und die US-Regierung machten zum Teil widersprüchliche Angaben dazu, wer für die Drosselung verantwortlich war.
Die ukrainische Armee setzt Starlink-basiertes Internet seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 für ihre Kommunikation ein. Mit Starlink-Terminals ausgestattete ukrainische Drohnen greifen ferngesteuert auch Ziele im Schwarzen Meer und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine an./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 126,2 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +11,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,83 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +78,23 %/+296,07 % bedeutet.
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Du suggerierst hier, SpaceX wäre eingewinnträchtiges Unternehmen. Es gibt aber gerade mal ein (1) Quartal, in dem Spacelink und xAI Gewinne von 4,4 Mia USD erzielt haben, dem Ausgaben von 35-40 Mrd. für die KI-Blase entgegenstehen, außerdem 5 Mia USD Verlust im letzten Jahr und immer noch eine halbe Millarde Verlust im Gesamtjahr. Dazu kommt die enorme Verschuldung von bislang 40 Millarden USD, bald wohl über 80 Milliarden USD.
Anstatt dass SpaceX selbst zur Bank geht und Schulden aufnimmt, läuft das Geschäft über drei Ecken: Gründung des SPV: Unter Führung der US-Großbank Goldman Sachs und des Vermögensverwalters Apollo Global Management (über dessen Tochter Atlas SP) wird eine eigenständige, rechtlich getrennte Zweckgesellschaft (das SPV) gegründet. Die Schuldenaufnahme: Dieses SPV leiht sich die 40 Milliarden Dollar von Großinvestoren (wie Apollo oder Pimco) durch die Ausgabe von privaten Anleihen (sogenannten 144a-Bonds). Der Chip-Kauf: Mit diesem Geld kauft das SPV die begehrten KI-Chips (GPU-Pods) direkt von Nvidia. Das SPV ist somit der rechtliche Eigentümer der Hardware. Da SpaceX die Chips für seine Rechenzentren benötigt, aber nicht selbst kaufen will, least SpaceX die Infrastruktur vom SPV. SpaceX zahlt dafür eine vierteljährliche Rate (geplant ist jeweils 1/20 der Gesamtsumme über eine Laufzeit von ca. 5 Jahren) plus den vereinbarten Zins. Die Idee dahinter: Im klassischen Sinne taucht in der SpaceX-Bilanz kein 40-Milliarden-Dollar-Kredit auf, sondern lediglich eine laufende operative Mietgebühr (Leasingaufwand). Die eigentliche Kreditschuld von 40 Milliarden Dollar liegt rein rechtlich beim SPV.
Das große Risiko: Der "xAI-Präzedenzfall" und die Wirtschaftsprüfer
Obwohl dieses Modell auf dem Papier elegant klingt, schauen Wirtschaftsprüfer bei solchen Konstrukten extrem genau hin.
• Das xAI-Debakel: Elon Musk hatte im vergangenen Jahr ein fast identisches Modell für sein Startup xAI versucht, um 20 Milliarden Dollar über eine Zweckgesellschaft via Valor Equity Partners zu finanzieren. Die Wirtschaftsprüfer ließen den Deal jedoch als „gescheiterte Sale-Leaseback-Vereinbarung“ durchfallen. Die Konsequenz: SpaceX musste rund 13 Milliarden Dollar dieser Schulden nachträglich doch in die eigene Bilanz aufnehmen.