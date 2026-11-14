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    Fehlschlag bei Starship-Testflug - Fangversuch gescheitert

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    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX-Booster stürzt nach Rückkehr kontrolliert ins Meer
    • Starship setzt Satelliten aus, Auffangen am Turm geplant
    • Nasa plant Mondflug, SpaceX will den Mars erreichen
    Fehlschlag bei Starship-Testflug - Fangversuch gescheitert
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    STARBASE (dpa-AFX) - Bei einem weiteren Testflug seiner Riesen-Rakete Starship hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX schon kurz nach dem Start einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eigentlich sollten erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden - doch es kam zu Komplikationen: Die untere Raketenstufe kehrte zwar kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf.

    Informationen zur möglichen Ursache des Fehlschlags teilte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk zunächst nicht mit. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen der unteren Raketenstufe - des Boosters namens Super Heavy - dagegen bereits geklappt.

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    Wenigstens das Starship soll aufgefangen werden

    Die Starship genannte obere Raketenstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein und setzte Satelliten für Musks Internetdienst Starlink aus. Geplant ist, dass sie die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden und dann am Startturm mit Greifarmen wieder aufgefangen werden soll. Einen solchen Versuch gab es vorher noch nie.

    Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.

    Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue

    Das Raketensystem Starship ist riesig und sogar größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

    Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet - damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich.

    Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX auch das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen./cah/DP/he

    SpaceX

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 126,2 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +11,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +78,23 %/+296,07 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung und mögliche Impulse durch den nächsten Starship-Test. Sinkende Shortpositionen werden als positives Signal gewertet. Optimistischen Erwartungen wegen gemeldeten Umsatzwachstums und Quartalsgewinns stehen Zweifel an der Bewertung mit einem KGV über 450, hohen Investitionen und Schulden gegenüber. Als mögliches Kursrisiko gilt das Auslaufen einer Haltefrist am 8. Dezember mit bis zu 797,6 Millionen potenziell verkäuflichen Aktien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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