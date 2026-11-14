Fehlschlag bei Starship-Testflug - Fangversuch gescheitert
- SpaceX-Booster stürzt nach Rückkehr kontrolliert ins Meer
- Starship setzt Satelliten aus, Auffangen am Turm geplant
- Nasa plant Mondflug, SpaceX will den Mars erreichen
STARBASE (dpa-AFX) - Bei einem weiteren Testflug seiner Riesen-Rakete Starship hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX schon kurz nach dem Start einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eigentlich sollten erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden - doch es kam zu Komplikationen: Die untere Raketenstufe kehrte zwar kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf.
Informationen zur möglichen Ursache des Fehlschlags teilte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk zunächst nicht mit. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen der unteren Raketenstufe - des Boosters namens Super Heavy - dagegen bereits geklappt.
Wenigstens das Starship soll aufgefangen werden
Die Starship genannte obere Raketenstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein und setzte Satelliten für Musks Internetdienst Starlink aus. Geplant ist, dass sie die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden und dann am Startturm mit Greifarmen wieder aufgefangen werden soll. Einen solchen Versuch gab es vorher noch nie.
Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.
Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue
Das Raketensystem Starship ist riesig und sogar größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.
Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet - damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich.
Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX auch das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen./cah/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 126,2 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +11,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,83 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +78,23 %/+296,07 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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📢 Die aktuellen SPCX-Shortzahlen sind weiterhin stark📉rückläufig und prophezeien einen weiteren positiven📈Kursverlauf in naher Zukunft!😉
Du suggerierst hier, SpaceX wäre eingewinnträchtiges Unternehmen. Es gibt aber gerade mal ein (1) Quartal, in dem Spacelink und xAI Gewinne von 4,4 Mia USD erzielt haben, dem Ausgaben von 35-40 Mrd. für die KI-Blase entgegenstehen, außerdem 5 Mia USD Verlust im letzten Jahr und immer noch eine halbe Millarde Verlust im Gesamtjahr. Dazu kommt die enorme Verschuldung von bislang 40 Millarden USD, bald wohl über 80 Milliarden USD.
Anstatt dass SpaceX selbst zur Bank geht und Schulden aufnimmt, läuft das Geschäft über drei Ecken: Gründung des SPV: Unter Führung der US-Großbank Goldman Sachs und des Vermögensverwalters Apollo Global Management (über dessen Tochter Atlas SP) wird eine eigenständige, rechtlich getrennte Zweckgesellschaft (das SPV) gegründet. Die Schuldenaufnahme: Dieses SPV leiht sich die 40 Milliarden Dollar von Großinvestoren (wie Apollo oder Pimco) durch die Ausgabe von privaten Anleihen (sogenannten 144a-Bonds). Der Chip-Kauf: Mit diesem Geld kauft das SPV die begehrten KI-Chips (GPU-Pods) direkt von Nvidia. Das SPV ist somit der rechtliche Eigentümer der Hardware. Da SpaceX die Chips für seine Rechenzentren benötigt, aber nicht selbst kaufen will, least SpaceX die Infrastruktur vom SPV. SpaceX zahlt dafür eine vierteljährliche Rate (geplant ist jeweils 1/20 der Gesamtsumme über eine Laufzeit von ca. 5 Jahren) plus den vereinbarten Zins. Die Idee dahinter: Im klassischen Sinne taucht in der SpaceX-Bilanz kein 40-Milliarden-Dollar-Kredit auf, sondern lediglich eine laufende operative Mietgebühr (Leasingaufwand). Die eigentliche Kreditschuld von 40 Milliarden Dollar liegt rein rechtlich beim SPV.
Das große Risiko: Der "xAI-Präzedenzfall" und die Wirtschaftsprüfer
Obwohl dieses Modell auf dem Papier elegant klingt, schauen Wirtschaftsprüfer bei solchen Konstrukten extrem genau hin.
• Das xAI-Debakel: Elon Musk hatte im vergangenen Jahr ein fast identisches Modell für sein Startup xAI versucht, um 20 Milliarden Dollar über eine Zweckgesellschaft via Valor Equity Partners zu finanzieren. Die Wirtschaftsprüfer ließen den Deal jedoch als „gescheiterte Sale-Leaseback-Vereinbarung“ durchfallen. Die Konsequenz: SpaceX musste rund 13 Milliarden Dollar dieser Schulden nachträglich doch in die eigene Bilanz aufnehmen.