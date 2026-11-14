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    Bahn zieht positive Bilanz

    Alkoholverbot an Bahnhöfen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Alkoholverbot gilt seit Oktober an DB-Bahnhöfen
    • Sicherheitskräfte sprachen über 15.000 Menschen an
    • Verbot senkt Müll, Konflikte und erhöht Sicherheit
    Alkoholverbot an Bahnhöfen - Bahn zieht positive Bilanz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat einen Monat nach Einführung des Alkoholverbots an Bahnhöfen eine positive Zwischenbilanz gezogen. Seit Inkrafttreten der Regelung Mitte Oktober hätten Sicherheitskräfte bereits mehr als 15.000 Menschen angesprochen, die mit Alkohol an Bahnhöfen unterwegs gewesen seien, sagte eine Bahn-Sprecherin den Funke-Medien.

    In den allermeisten Fällen zeigten sich die Betroffenen einsichtig und steckten ihre Flaschen weg oder verließen den Bahnhof. "Nur vereinzelt gab es Hausverweise", sagte die Sprecherin. Das Verbot führe zu weniger Müll, weniger Konflikten und einem angenehmeren Umfeld für Reisende und Beschäftigte.

    Mit der Regelung setze die Bahn einen weiteren Baustein für mehr Sicherheit und Sauberkeit um. Einer aktuellen repräsentativen Umfrage zufolge sprechen sich 80 Prozent der Befragten für das Alkoholkonsumverbot aus, wie die Sprecherin erklärte.

    Ausnahmen in Bahnhofsgaststätten - und in Zügen

    Seit dem 15. Oktober darf bundesweit an allen Bahnhöfen der Deutschen Bahn inklusive der Bahnsteige kein Alkohol mehr getrunken werden. Ausgenommen sind Gaststätten in den Bahnhöfen. Auch in den Zügen darf in der Regel weiter Alkohol getrunken werden - in den Bordbistros der Fernzüge verkauft die Bahn ihn sogar selbst.

    Umgesetzt wird das Verbot von Teams der DB Sicherheit im Rahmen ihrer Streifengänge. Die Bundespolizei werde nur bei Konflikten hinzugezogen. Die Bahn hat nach eigenen Angaben die Zahl ihrer Sicherheitskräfte seit dem vergangenen Jahr von 4.500 auf 5.000 erhöht./lig/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
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