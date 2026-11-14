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    Die NVIDIA-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Anleger fürchten weitere Verluste

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    Nach einem Wochenverlust von 10,5 Prozent steht NVIDIA massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Anleger fürchten weitere Verluste - Die NVIDIA-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Ein Wochenverlust von 10,5 Prozent hat die NVIDIA-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum Streitfall gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob mögliche Einschränkungen des China-Geschäfts die Wachstumserwartungen gefährden oder der Rücksetzer bereits Raum für eine Erholung schafft. Hinzu kamen unbestätigte Spekulationen über die Unternehmensführung. Die Diskussion umfasste 91 relevante Beiträge von 42 Nutzern an drei Tagen.

    China-Risiko oder übertriebener Ausverkauf?

    Das gewichtigste Argument der skeptischen Seite betrifft die Verbindung zwischen China-Umsätzen, Exportregeln und Profitabilität. Mehrere Beiträge entwerfen das Szenario, dass strengere Beschränkungen einen bedeutenden Absatzmarkt treffen könnten. Die wirtschaftliche Überlegung dahinter ist nachvollziehbar: Fielen Erlöse weg und ließen sich diese nicht andernorts ersetzen, könnten Wachstum und Margen unter Druck geraten. Die im Forum genannten Umsatzanteile und Margenspannen sind allerdings nicht durch die vorliegenden geprüften Informationen belegt.

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    Auch die wiederholt diskutierte Abhängigkeit von Jensen Huang belastet das Vertrauen eines Teils der Community. Kritiker sehen in der starken Bindung der Erfolgsgeschichte an eine einzelne Führungspersönlichkeit ein Risiko für Kontinuität und Innovationskraft. Andere halten dessen bisherige Leistung dagegen. Behauptungen über einen Führungswechsel, mögliche Nachfolger oder persönliche Verfehlungen sind hier nicht bestätigt und bilden keine belastbare Grundlage für Aussagen über die operative Entwicklung.

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    Erholungshoffnung trifft auf Bewertungsfragen

    Die positive Gegenposition setzt vor allem auf eine technische Gegenbewegung. Mehrere Teilnehmer halten den Rückgang für weit fortgeschritten und rechnen mit Käufen zur Eindeckung von Shortpositionen vor den im Forum erwarteten Geschäftszahlen. Das ist eine plausible Möglichkeit, aber kein belegter Kaufdruck. Andere wenden ein, dass auch weitere Technologiewerte schwächelten und der NVIDIA-Rückgang deshalb nicht allein unternehmensspezifisch zu erklären sei. Auch dieser Marktvergleich bleibt eine Einordnung der Community.

    Gegen einen vorschnellen Optimismus steht die Bewertungsfrage. Einzelne Beiträge erkennen das Geschäftspotenzial an, halten den Preis aber weiterhin für anspruchsvoll. Das geprüfte KGV auf Vorjahresbasis beträgt 40,29, die Marktkapitalisierung 3,57 Billionen Euro. Diese Größen beweisen keine Überbewertung, verdeutlichen aber, weshalb verlässliche Wachstumsperspektiven für die Debatte entscheidend bleiben.

    In der kommenden Woche stehen damit neue Aussagen zu China, Exportbeschränkungen und Geschäftserwartungen im Fokus. Charttechnisch bildet das Wochentief bei 135,00 Euro die nächste Unterstützung, das Wochenhoch bei 162,94 Euro den Widerstand. Das zuletzt auf das 1,2-Fache des Wochenschnitts erhöhte Handelsvolumen unterstreicht die rege Aktivität. Entscheidend wird, ob sich der Kurs oberhalb der Unterstützung stabilisiert oder der Verkaufsdruck anhält.

    NVIDIA Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -10,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 162,94€ / 135,00€
    KGV (Vorjahr) 40,29
    Marktkapitalisierung 3,57 Bil.EUR

    Stand: 14.11.2026, 09:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 162,94€ und das Wochentief bei 135,00€ die zunächst wichtigsten Marken.

    NVIDIA

    -1,59 %
    -10,46 %
    -26,59 %
    -24,24 %
    -11,77 %
    +227,08 %
    +456,46 %
    +7.150,95 %
    +1.055.185,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Zur NVIDIA Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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