Carl Icahn überzeugt – Portfolio wächst um 14.08 %
13F-Update
Das Portfolio von Carl Icahn liefert ein starkes Quartal. Mit +14.08 % steigt der Wert auf 9.428.081.917 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.
Carl Icahn erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 14.08 % auf 9.428.081.917 USD. Besonders Bausch + Lomb Corporation sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 47,18 %, gefolgt von CVR Energy mit 38,51 % und CVR Partners mit 5,47 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|47,18 %
|4.447.740.626 USD
|6,75 USD
|-22,61 %
|38,51 %
|3.630.583.606 USD
|50,99 USD
|-19,72 %
|5,47 %
|515.453.836 USD
|123,78 USD
|+0,26 %
Neu Aufgebaute PositionenIm letzten Quartal wurden keine neuen Positionen in das Portfolio aufgenommen.
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 47,18 % und SandRidge Energy mit 0,73 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|47,18 %
|4.447.740.626 USD
|6,75 USD
|-22,61 %
|0,73 %
|68.561.946 USD
|13,49 USD
|-2,78 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind International Flavors & Fragrances mit 2,65 %, EchoStar Registered (A) mit 0,47 % und Bausch + Lomb Corporation mit 0,43 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|2,65 %
|249.916.413 USD
|83,48 USD
|-2,78 %
|0,47 %
|44.705.000 USD
|89,41 USD
|+11,80 %
|0,43 %
|40.427.700 USD
|17,00 USD
|+23,83 %
Verkaufte PositionenEs folgen 2 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|59.472.675 USD
|136,81 USD
|-5,60 %
|0,00 %
|118.371.366 USD
|5,73 USD
|-34,47 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.