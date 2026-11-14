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    Carl Icahn überzeugt – Portfolio wächst um 14.08 %

    13F-Update

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    Das Portfolio von Carl Icahn liefert ein starkes Quartal. Mit +14.08 % steigt der Wert auf 9.428.081.917 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Carl Icahn überzeugt – Portfolio wächst um 14.08 %
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.

    Carl Icahn erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 14.08 % auf 9.428.081.917 USD. Besonders Bausch + Lomb Corporation sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 47,18 %, gefolgt von CVR Energy mit 38,51 % und CVR Partners mit 5,47 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Icahn Enterprises LP Depositary Units
    		47,18 % 4.447.740.626 USD 6,75 USD -22,61 %
    CVR Energy
    		38,51 % 3.630.583.606 USD 50,99 USD -19,72 %
    CVR Partners
    		5,47 % 515.453.836 USD 123,78 USD +0,26 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Im letzten Quartal wurden keine neuen Positionen in das Portfolio aufgenommen.

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 2 sind Icahn Enterprises LP Depositary Units mit 47,18 % und SandRidge Energy mit 0,73 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Icahn Enterprises LP Depositary Units
    		47,18 % 4.447.740.626 USD 6,75 USD -22,61 %
    SandRidge Energy
    		0,73 % 68.561.946 USD 13,49 USD -2,78 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind International Flavors & Fragrances mit 2,65 %, EchoStar Registered (A) mit 0,47 % und Bausch + Lomb Corporation mit 0,43 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    International Flavors & Fragrances
    		2,65 % 249.916.413 USD 83,48 USD -2,78 %
    EchoStar Registered (A)
    		0,47 % 44.705.000 USD 89,41 USD +11,80 %
    Bausch + Lomb Corporation
    		0,43 % 40.427.700 USD 17,00 USD +23,83 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgen 2 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    American Electric Power
    		0,00 % 59.472.675 USD 136,81 USD -5,60 %
    JetBlue Airways
    		0,00 % 118.371.366 USD 5,73 USD -34,47 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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