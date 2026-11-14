Leichter Rückgang bei Seth Klarman

Das Portfolio von Seth Klarman reduziert sich um -2.34 % und fällt auf 4.654.048 USD. Schwäche bei GDS Holdings (A) (A) sowie defensive Reduzierungen prägten das Bild.

Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 20,04 %, gefolgt von Elevance Health mit 10,65 % und Restaurant Brands International mit 10,32 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Amazon 20,04 % 932.781 USD 0,249100 USD +106.837,02 % Elevance Health 10,65 % 495.805 USD 0,388800 USD +110.366,17 % Restaurant Brands International 10,32 % 480.104 USD 0,071100 USD +105.956,83 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 20,04 %, gefolgt von Elevance Health mit 10,65 % und Restaurant Brands International mit 10,32 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind Honeywell Aerospace mit 3,77 % und SiteOne Landscape Supply mit 2,42 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Honeywell Aerospace 3,77 % 175.426 USD 0,155000 USD +106.356,77 % SiteOne Landscape Supply 2,42 % 112.436 USD 0,090300 USD +125.611,39 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind Honeywell Aerospace mit 3,77 % und SiteOne Landscape Supply mit 2,42 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Genuine Parts mit 8,37 %, Ferguson Enterprises mit 7,52 % und WESCO International mit 5,55 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Genuine Parts 8,37 % 389.540 USD 0,125700 USD +98.011,51 % Ferguson Enterprises 7,52 % 349.868 USD 0,222600 USD +115.111,65 % WESCO International 5,55 % 258.374 USD 0,359600 USD +89.362,20 % CME Group Registered (A) 3,86 % 179.570 USD 0,262000 USD +121.258,36 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Genuine Parts mit 8,37 %, Ferguson Enterprises mit 7,52 % und WESCO International mit 5,55 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet Registered (C) mit 6,95 %, Union Pacific mit 4,65 % und Molina Healthcare mit 1,83 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Alphabet Registered (C) 6,95 % 323.679 USD 0,340700 USD +85.720,35 % Union Pacific 4,65 % 216.451 USD 0,272100 USD +111.042,64 % Molina Healthcare 1,83 % 85.021 USD 0,189100 USD +110.664,73 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet Registered (C) mit 6,95 %, Union Pacific mit 4,65 % und Molina Healthcare mit 1,83 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 2 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Teleflex 0,00 % 178.605 USD 0,126760 USD +122.231,14 % NOW 0,00 % 36.160 USD 0,012970 USD +107.816,76 % Es folgen 2 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.



