Leichter Rückgang bei Seth Klarman
13F-Update
Das Portfolio von Seth Klarman verzeichnet gegenüber dem Vorquartal eine Veränderung von -2.34 % und fällt auf 4.654.048 USD. Reduzierungen und schwache Einzelwerte prägen das Quartal.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
Superinvestoren verfolgen klare Schwerpunkte wie Tech, Konsum oder Industrie. 13F-Filings machen diese Strategien transparent und erlauben das Nachvollziehen langfristiger Überzeugungen.
Das Portfolio von Seth Klarman reduziert sich um -2.34 % und fällt auf 4.654.048 USD. Schwäche bei GDS Holdings (A) (A) sowie defensive Reduzierungen prägten das Bild.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 20,04 %, gefolgt von Elevance Health mit 10,65 % und Restaurant Brands International mit 10,32 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|20,04 %
|932.781 USD
|0,249100 USD
|+106.837,02 %
|10,65 %
|495.805 USD
|0,388800 USD
|+110.366,17 %
|10,32 %
|480.104 USD
|0,071100 USD
|+105.956,83 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind Honeywell Aerospace mit 3,77 % und SiteOne Landscape Supply mit 2,42 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|3,77 %
|175.426 USD
|0,155000 USD
|+106.356,77 %
|2,42 %
|112.436 USD
|0,090300 USD
|+125.611,39 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Genuine Parts mit 8,37 %, Ferguson Enterprises mit 7,52 % und WESCO International mit 5,55 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|8,37 %
|389.540 USD
|0,125700 USD
|+98.011,51 %
|7,52 %
|349.868 USD
|0,222600 USD
|+115.111,65 %
|5,55 %
|258.374 USD
|0,359600 USD
|+89.362,20 %
|3,86 %
|179.570 USD
|0,262000 USD
|+121.258,36 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet Registered (C) mit 6,95 %, Union Pacific mit 4,65 % und Molina Healthcare mit 1,83 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|6,95 %
|323.679 USD
|0,340700 USD
|+85.720,35 %
|4,65 %
|216.451 USD
|0,272100 USD
|+111.042,64 %
|1,83 %
|85.021 USD
|0,189100 USD
|+110.664,73 %
Verkaufte PositionenEs folgen 2 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.
Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.