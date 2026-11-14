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    Leichter Rückgang bei Seth Klarman

    13F-Update

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    Das Portfolio von Seth Klarman verzeichnet gegenüber dem Vorquartal eine Veränderung von -2.34 % und fällt auf 4.654.048 USD. Reduzierungen und schwache Einzelwerte prägen das Quartal.

    13F-Update - Leichter Rückgang bei Seth Klarman
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

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    Das Portfolio von Seth Klarman reduziert sich um -2.34 % und fällt auf 4.654.048 USD. Schwäche bei GDS Holdings (A) (A) sowie defensive Reduzierungen prägten das Bild.

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    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 20,04 %, gefolgt von Elevance Health mit 10,65 % und Restaurant Brands International mit 10,32 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Amazon
    		20,04 % 932.781 USD 0,249100 USD +106.837,02 %
    Elevance Health
    		10,65 % 495.805 USD 0,388800 USD +110.366,17 %
    Restaurant Brands International
    		10,32 % 480.104 USD 0,071100 USD +105.956,83 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind Honeywell Aerospace mit 3,77 % und SiteOne Landscape Supply mit 2,42 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Honeywell Aerospace
    		3,77 % 175.426 USD 0,155000 USD +106.356,77 %
    SiteOne Landscape Supply
    		2,42 % 112.436 USD 0,090300 USD +125.611,39 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Genuine Parts mit 8,37 %, Ferguson Enterprises mit 7,52 % und WESCO International mit 5,55 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Genuine Parts
    		8,37 % 389.540 USD 0,125700 USD +98.011,51 %
    Ferguson Enterprises
    		7,52 % 349.868 USD 0,222600 USD +115.111,65 %
    WESCO International
    		5,55 % 258.374 USD 0,359600 USD +89.362,20 %
    CME Group Registered (A)
    		3,86 % 179.570 USD 0,262000 USD +121.258,36 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Alphabet Registered (C) mit 6,95 %, Union Pacific mit 4,65 % und Molina Healthcare mit 1,83 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Alphabet Registered (C)
    		6,95 % 323.679 USD 0,340700 USD +85.720,35 %
    Union Pacific
    		4,65 % 216.451 USD 0,272100 USD +111.042,64 %
    Molina Healthcare
    		1,83 % 85.021 USD 0,189100 USD +110.664,73 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgen 2 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Teleflex
    		0,00 % 178.605 USD 0,126760 USD +122.231,14 %
    NOW
    		0,00 % 36.160 USD 0,012970 USD +107.816,76 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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