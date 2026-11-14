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    Experten betrachten Abhängigkeit von Microsoft als Risiko

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    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft-Abhängigkeit birgt Risiken für Wirtschaft
    • Experten fordern mehr digitale Souveränität
    • Alternativen und Notfallpläne sichern den Betrieb
    Experten betrachten Abhängigkeit von Microsoft als Risiko
    Foto: gguy - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Viele Unternehmen, Schulen und Behörden setzen bei ihren Computersystemen in Deutschland auf Microsoft . Doch diese Abhängigkeit stellt aus Sicht von Experten und Branchenverbänden ein Risiko dar - sie verweisen auf die großflächige Störung bei einigen Diensten des US-Konzerns, die inzwischen behoben ist. "Wer sich bei zentralen digitalen Technologien einseitig abhängig macht, riskiert im Ernstfall Produktionsausfälle und Wettbewerbsnachteile", sagte Ralf Wintergerst, Präsident des Branchenverbands Bitkom.

    96 Prozent der Unternehmen in Deutschland beziehen laut Bitkom digitale Technologien und Leistungen aus dem Ausland. Bei einem vollständigen Ausfall erwartet eine deutliche Mehrheit demnach Auswirkungen auf ihre Produktion und ihre Geschäftstätigkeit.

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    Das Problem von weitreichenden gesellschaftlichen Folgen bei nur einem technischen Fehler bei Großanbietern sieht auch Georg Glasze von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Der Professor für Geografie forscht zur digitalen Souveränität. "Je stärker Kommunikation, Datenspeicherung und Arbeitsprozesse miteinander verknüpft werden, desto schwieriger wird es, einzelne Komponenten auszutauschen oder zu anderen Anbietern zu wechseln", sagt er.

    Experten: Zentralisierung aufbrechen

    Aus Sicht des IT-Sicherheitsexperten Christopher Kunz hätten sich zahlreiche Wirtschaftsunternehmen zwar selbst dafür entschieden, bei Cloud-Lösungen und Kommunikationssoftware allein auf Microsoft zu setzen. "Doch das ist weder souverän noch resilient", sagte der Experte vom Fachmagazin "Heise Online".

    Die Risiken für die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft seien groß. "Denn wir sind nicht nur auf Gedeih und Verderb der technischen Kompetenz von Microsoft ausgeliefert, sondern auch dem Wohlwollen der US-Regierung. Diese kann über Sanktionen blitzschnell dafür sorgen, dass einzelne Organisationen oder auch ganze Staaten den Zugriff auf die Microsoft-Cloud verlieren."

    Die Zentralisierung auf wenige Dienstleister sollte dringend aufgebrochen werden, fordert auch der IT-Sicherheitsberater Manuel Atug. Er ist Gründer und Sprecher der AG Kritis, eines Zusammenschlusses unabhängiger Fachleute für kritische Infrastrukturen. Es gebe genügend andere Anbieter aus Deutschland oder Europa.

    Unternehmen brauchen Alternativen für den Notfall

    Je länger ein Ausfall dauere, desto schwieriger werde die Situation für Unternehmen, heißt es vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Zwar gebe es bei der aktuellen Microsoft-Störung keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Aber unabhängig davon, ob technische Fehler oder Cyberangriffe für Systemausfälle sorgten, brauche es klare Abläufe, wie Prozesse trotzdem weiterlaufen und Unternehmen handlungsfähig bleiben könnten.

    Zur Resilienz gehöre nicht nur die Abwehr von Gefahren, sondern auch die Vorbereitung von Alternativen, so das BSI. Den Aufruf, sich auf Notfälle besser vorzubereiten, teilt auch Alexander Rabe, Geschäftsführer vom Verband der Internetwirtschaft Eco. "Dafür brauchen wir redundante Infrastrukturen, ausreichend Rechenzentrumskapazitäten und unabhängige Ausweichmöglichkeiten."

    Seit Donnerstag war es weltweit zu Ausfällen bei zentralen Diensten des Pakets Microsoft 365 gekommen. Betroffen waren neben dem E-Mail-Dienst Outlook unter anderem das Bürokommunikations-Programm Teams, die Dateiablagen SharePoint und OneDrive, der KI-Assistent Copilot sowie das Verwaltungsportal für IT-Administratoren.

    Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag - meist sind sie aber von kurzer Dauer. Manchmal sind die Probleme aber so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen großflächigen Ausfall durchlebt, bei dem sich Nutzer nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen konnten./mib/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 475,2 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +31,54 %/+51,95 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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