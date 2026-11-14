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    Familie durch Drohne in Westrussland getötet

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    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff tötet dreiköpfige Familie in Belgorod
    • Ukrainische Luftabwehr fängt 81 von 96 Drohnen ab
    • Straße über Dnipro-Damm in Saporischschja gesperrt
    Familie durch Drohne in Westrussland getötet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BELGOROD (dpa-AFX) - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ist im westrussischen Gebiet Belgorod offiziellen Angaben nach eine dreiköpfige Familie getötet worden. Die Drohne griff dem operativen Stab der Region zufolge ein Wohnhaus in der Siedlung Proletarski im Landkreis Rakitnoje direkt an. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Proletarski ist nur etwa 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. In der Region seien zudem bei ukrainischen Drohnenangriffen mindestens neun Menschen verletzt worden, hieß es.

    Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht zum Samstag 29 ukrainische Drohnen abgewehrt. Ein Teil davon über der Region um die Hauptstadt Moskau.

    Auch russische Drohnenangriffe auf die Ukraine

    Das russische Militär setzte wiederum gemäß einer Mitteilung der ukrainischen Luftstreitkräfte 96 Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein. Von diesen konnten demnach 81 abgefangen werden. Einschläge habe es an acht Orten gegeben. In Teilen des nordostukrainischen Gebiets Sumy kam es nach Auskunft des örtlichen Stromversorgers aufgrund russischer Angriffe zu Stromausfällen.

    Ohne Angaben von Gründen wurde am Samstagmorgen die Straße über den Damm des Dnipro-Wasserkraftwerks in der südostukrainischen Großstadt Saporischschja für den Verkehr komplett gesperrt. Aus Sicherheitsgründen gab es vorher bereits immer wieder kurzfristige Einschränkungen. Die Stadt verfügt nur über zwei weitere Brückenverbindungen über die Insel Chortyzja auf das Ostufer des Flusses Dnipro. Saporischschja befindet sich nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
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