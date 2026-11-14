Novartis-Aktie vor Ausbruch: Dreijahreshoch rückt in Reichweite

Am 13. November 2026 schloss Novartis bei 145,51. Damit liegt die Aktie lediglich 0,90 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und 68,21 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem jüngsten Höchststand pendelten die Schlusskurse zwischen 144,20 und 146,78. Bislang deutet dies eher auf eine Konsolidierung nahe dem Hoch als auf eine ausgeprägte Korrektur hin.

Die Novartis-Aktie hat von November 2023 bis November 2026 deutlich zugelegt. Vom tiefsten Schlusskurs bei 86,505 am 16. November 2023 führte der Weg trotz mehrerer Korrekturen bis auf 146,83 am 4. November 2026. Besonders dynamisch verlief der Anstieg Anfang 2026. Nach dem Märzhoch bei 142,98 folgten jedoch deutliche Rückschläge. Im September sank der Kurs bis auf 117,64, bevor eine kräftige Erholung neue Dreijahreshochs brachte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie stützt das positive Chartbild

Der Durchschnitt der letzten 200 erfassten Tagesschlusskurse einschließlich der Wochenendwerte liegt bei 132,73. Der aktuelle Kurs notiert damit 9,63 Prozent über dieser 200-Tage-Linie. Dieser Abstand unterstreicht die positive übergeordnete Trendposition, lässt allerdings auch Spielraum für Rücksetzer, ohne dass die Durchschnittslinie sofort unterschritten würde.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Eine erste Unterstützungszone liegt bei 144,14 bis 144,77, wo sich zuletzt mehrere Schlusskurse bündelten. Darunter rücken 142,46 sowie der frühere Hochbereich um 139,73 bis 140,03 in den Fokus. Auf der Oberseite bildet die Zone von 146,78 bis 146,83 den entscheidenden Widerstand. Ein Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen; weitere historische Widerstände sind oberhalb dieses Bereichs nicht erkennbar.

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Die Aktie von Novartis erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,27 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,81 %, über 10 Jahre bei 9,40 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novartis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.