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    Novartis-Aktie vor Ausbruch: Dreijahreshoch rückt in Reichweite

    Chartanalyse

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    Die Novartis-Aktie notiert nach kräftigen Kursgewinnen knapp unter ihrem Dreijahreshoch. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, doch nun steht eine wichtige charttechnische Hürde im Fokus: Gelingt der Ausbruch oder folgt zunächst ein Rücksetzer?

    Chartanalyse - Novartis-Aktie vor Ausbruch: Dreijahreshoch rückt in Reichweite
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    Novartis-Aktie: Drei Jahre mit klarem Aufwärtstrend

    Die Novartis-Aktie hat von November 2023 bis November 2026 deutlich zugelegt. Vom tiefsten Schlusskurs bei 86,505 am 16. November 2023 führte der Weg trotz mehrerer Korrekturen bis auf 146,83 am 4. November 2026. Besonders dynamisch verlief der Anstieg Anfang 2026. Nach dem Märzhoch bei 142,98 folgten jedoch deutliche Rückschläge. Im September sank der Kurs bis auf 117,64, bevor eine kräftige Erholung neue Dreijahreshochs brachte.

    Aktueller Kurs knapp unter dem Dreijahreshoch

    Am 13. November 2026 schloss Novartis bei 145,51. Damit liegt die Aktie lediglich 0,90 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und 68,21 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem jüngsten Höchststand pendelten die Schlusskurse zwischen 144,20 und 146,78. Bislang deutet dies eher auf eine Konsolidierung nahe dem Hoch als auf eine ausgeprägte Korrektur hin.

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    200-Tage-Linie stützt das positive Chartbild

    Der Durchschnitt der letzten 200 erfassten Tagesschlusskurse einschließlich der Wochenendwerte liegt bei 132,73. Der aktuelle Kurs notiert damit 9,63 Prozent über dieser 200-Tage-Linie. Dieser Abstand unterstreicht die positive übergeordnete Trendposition, lässt allerdings auch Spielraum für Rücksetzer, ohne dass die Durchschnittslinie sofort unterschritten würde.

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    Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

    Eine erste Unterstützungszone liegt bei 144,14 bis 144,77, wo sich zuletzt mehrere Schlusskurse bündelten. Darunter rücken 142,46 sowie der frühere Hochbereich um 139,73 bis 140,03 in den Fokus. Auf der Oberseite bildet die Zone von 146,78 bis 146,83 den entscheidenden Widerstand. Ein Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen; weitere historische Widerstände sind oberhalb dieses Bereichs nicht erkennbar.

    typ

    Die Aktie von Novartis erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,27 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,81 %, über 10 Jahre bei 9,40 %.

    Novartis

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    ISIN:CH0012005267WKN:904278Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novartis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 152,79CHF, was eine Steigerung von +13,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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