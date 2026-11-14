Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Helia Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +21,86 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +28,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,73 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Helia Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +21,86 % Dividendenrendite bietet Helia Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +28,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Helia Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +21,86 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,73. Helia Group weist eine Marktkapitalisierung von 823,89 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +21,86 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Die Helia Group ist ein innovativer Anbieter im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Solarenergie und Energiespeicher. Mit wachsendem Einfluss in Europa konkurriert sie mit Branchengrößen wie Siemens Energy. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Energiespeicherlösungen und nachhaltige Gebäudetechnologien.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Helia Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +28,47 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Helia Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Helia Group Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +21,86 %, eine Investition von etwa 13.724€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,260000 +12,50 % +21,86 % 2025 1,120000 +86,67 % +19,49 % 2024 0,600000 +9,09 % +14,17 % 2023 0,550000 +52,78 % +15,51 % 2022 0,360000 0,00 % +12,17 %

Warum Helia Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +21,86 %

Stetiges Dividendenwachstum: +28,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 6,73

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 4.575 € 3.000 € 13.724 € 6.000 € 27.448 € 12.000 € 54.895 €

Helia Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,94 % 1 Monat -8,46 % 3 Monate -12,68 %

Informationen zur Helia Group Aktie

Es gibt 272 Mio. Helia Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 823,89 Mio. € wert.

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Ob die Helia Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Helia Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.