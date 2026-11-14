🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund sucht die Richtung: Anleger streiten über Rheinmetall-Ausstieg zwischen Faninteressen und Budget

    Die Community sucht die Richtung

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Borussia Dortmund-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Entlastung des Verhältnisses zu den Fans auf Sorgen vor Mögliche Einnahmenlücke nach dem Sponsoring-Ende. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Die Community sucht die Richtung - Borussia Dortmund sucht die Richtung: Anleger streiten über Rheinmetall-Ausstieg zwischen Faninteressen und Budget
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Die Borussia-Dortmund-Aktie hat die Woche mit einem Plus von 1,6 Prozent abgeschlossen. Für Gesprächsstoff im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem das Ende der umstrittenen Partnerschaft mit Rheinmetall. Die Frage, wie sich Faninteressen und wirtschaftliche Ziele vereinbaren lassen, prägte die aktienbezogene Debatte. Insgesamt wurden an sechs Tagen 94 relevante Beiträge von 13 Nutzern erfasst. Daneben nahm die Diskussion über Felix Nmecha und die Werte des Vereins breiten Raum ein.

    Frieden mit den Fans – zulasten des Budgets?

    Fest steht: Borussia Dortmund und Rheinmetall beenden ihre Partnerschaft zum 30. Juni 2027. Der nach drei Jahren auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Ausschlaggebend war die anhaltende Kritik der BVB-Fans. Damit ist die Entscheidung konkreter als die im Forum zunächst verbreitete Erwartung, der Verein erwäge einen Ausstieg noch.

    Das wichtigste positive Argument der Community betrifft das Verhältnis zur eigenen Anhängerschaft. Befürworter verstehen den Schritt als Entlastung in einem Konflikt, der über den Fußball hinausreicht. Dahinter steht die nachvollziehbare Überlegung, dass ein Verein die Akzeptanz seiner wirtschaftlichen Partner bei den Fans nicht beliebig ausblenden kann. Ob die Entscheidung tatsächlich Vertrauen zurückgewinnt oder sich sogar wirtschaftlich auszahlt, bleibt allerdings eine Erwartung. Ein finanzieller Vorteil ist aus den vorliegenden Informationen nicht ableitbar.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Die kritische Gegenposition setzt beim Budget an: Mit dem Vertragsende könnte eine Einnahmenlücke entstehen, sofern kein gleichwertiger Ersatz gefunden wird. Im Forum wurde deshalb ausdrücklich zwischen dem Nutzen für die Fans und möglichen Nachteilen für die Finanzen unterschieden. Wie groß ein solcher Effekt wäre, lässt sich nicht beziffern. Geprüfte Angaben zum Vertragsvolumen oder zu einem Nachfolgesponsor liegen nicht vor. Ebenso wenig ist belegt, dass die von einem Teilnehmer geschilderte Kursbewegung um drei Cent eine unmittelbare Reaktion auf Aussagen zur Partnerschaft war.

    Wertefragen bleiben, Kurssignale sind verhalten

    Auch die Beiträge zu Nmecha kreisten um die Frage, welche Haltung der BVB von seinen Spielern erwartet und wie er mit öffentlichen Kontroversen umgeht. Die Diskussion zeigt, wie eng sportliche Identifikation und Wertvorstellungen für Teile der Community verbunden sind. Konkrete Folgen für Sponsoringerlöse, sportliche Leistungen oder den Aktienkurs lassen sich daraus jedoch nicht nachweisen. Die teils weitreichenden religiösen und persönlichen Bewertungen liefern deshalb keine belastbare Grundlage für die wirtschaftliche Einordnung.

    Für die kommende Woche stehen damit mögliche neue Angaben zur künftigen Sponsorenstruktur im Fokus. Kursseitig bilden 3,18 Euro, das Wochenhoch, den nächsten Widerstand und 3,09 Euro, das Wochentief, die Unterstützung. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag lediglich beim 0,8-Fachen des Wochenschnitts. Ein Ausbruch aus dieser Spanne wäre daher besonders im Zusammenspiel mit höherem Umsatz und belastbaren Unternehmensnachrichten aufschlussreich.

    Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +1,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,18€ / 3,09€
    KGV (Vorjahr) 65,50
    Marktkapitalisierung 345,54 Mio.EUR

    Stand: 14.11.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,18€ und das Wochentief bei 3,09€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Borussia Dortmund

    -0,79 %
    +1,62 %
    +0,81 %
    -1,42 %
    -7,12 %
    -14,71 %
    -33,40 %
    -43,11 %
    -68,86 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Borussia Dortmund Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Die Community sucht die Richtung Borussia Dortmund sucht die Richtung: Anleger streiten über Rheinmetall-Ausstieg zwischen Faninteressen und Budget Die Borussia Dortmund-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Entlastung des Verhältnisses zu den Fans auf Sorgen vor Mögliche Einnahmenlücke nach dem Sponsoring-Ende. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     