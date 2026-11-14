Ukraine lehnt neutralen Status ab

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine lehnt einen neutralen Status und damit eine der Hauptforderungen Russlands zur Beendigung des Krieges weiter ab. "Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin davon ausgeht, dass die Neutralität der Ukraine festgeschrieben wird, dann wird dies nicht geschehen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Eine erforderliche Verfassungsänderung lehnte er ab.

Russland strebt einen neutralen Status des Nachbarlandes und dabei einen Verzicht auf den in der ukrainischen Verfassung verankerten Nato-Beitritt an. Selenskyj sagte weiter, weil sein Land bisher nicht in der Nato sei, habe es keine langfristigen Sicherheitsgarantien.