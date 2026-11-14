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    Startverbot in den USA traf Gruppe nur begrenzt

    Lufthansa

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa: US-Startverbot traf Flüge nur begrenzt
    • Mehrheit der US-Flüge planmäßig, einzelne fielen aus
    • Funk- und Radarprobleme stoppten US-Starts vier Stunden
    Lufthansa - Startverbot in den USA traf Gruppe nur begrenzt
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das zwischenzeitliche Startverbot für Flüge in den Vereinigten Staaten hat sich nach Angaben der Lufthansa "nur in begrenztem Umfang" auf die zu dem Unternehmen gehörenden Fluggesellschaften ausgewirkt. "Die Mehrheit der US-Flüge konnte wie geplant stattfinden", teilte die Fluggesellschaft mit. Vereinzelt seien Flüge gestrichen worden, zudem sei es auf einigen Flügen zu Verspätungen gekommen.

    Man gehe davon aus, das Flugprogramm in die USA im Tagesverlauf planmäßig durchführen zu können. "Dennoch kann es noch vereinzelt zu Verspätungen kommen", so das Unternehmen. "Wir bedauern die Beeinträchtigungen, die für unsere Gäste durch diese außergewöhnliche Situation entstanden sind." Betroffene Fluggäste würden aktiv per E-Mail informiert und sollten im Falle einer Flugstreichung automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten.

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    Stundenlang Flüge in den USA ausgesetzt

    Als Reaktion auf die Lage in den USA waren in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt worden, wobei die direkten Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts zunächst überschaubar blieben. Am frühen Morgen nahm die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol den Hinweis zum Startverbot dann wieder von ihrer Webseite und forderte Fluggesellschaften dazu auf, Verspätungshinweise für Maschinen herauszugeben, die zunächst nicht starten können.

    In den USA waren rund vier Stunden lang keine Starts für Inlandsflüge erlaubt. Laut Verkehrsminister Sean Duffy war Instabilität im Funk- und Radarsystem die Ursache dafür. Zumindest einige Flugzeuge nach Übersee durften laut Medien und Augenzeugen indes abheben./csc/DP/zb

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 8,812 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,56 %/+2,13 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Lufthansa-Aktie und anschließende Rücksetzer, die teils als Konsolidierung gelten. Als mögliche Kurstreiber werden ein DAX-Aufstieg, sinkende Kerosinpreise, höhere Ticketpreise und eine hohe Dividende genannt. Themen sind zudem geopolitische Risiken, die Hoffnung auf 10 Euro im Jahr 2026 sowie der Kauf von 18.458 Aktien zu 8,33 Euro durch Aufsichtsrätin Astrid Stange.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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