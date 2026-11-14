Startverbot in den USA traf Gruppe nur begrenzt

Dass Fuel hedging bei so hohen Preisen für Kerosin nicht mehr viel bringt, bzw. im Falle von fallenden Tagespreisen sogar Verluste einbringen ist schon klar.

Ich weiß allerdings nicht, wieviel und zu welchem Preis noch das Kerosin gehedgt wurde.

Aber wie ich schon schrieb, wenn die Airline trotz der unglaublich schwierigen geopolitischen Lage immer noch Gewinn einfliegt,

dann ist doch klar, dass bei Wegfall der Konflikte der Gewinn deutlich ansteigt, nicht nur wegen dem dann fallenden Kerosinpreis, aber noch mehr durch die wieder deutlich kürzeren Routen insbesondere nach Ostasien, die ja zur Zeit teils über 2 Stunden Umwege bedeuten

Und dann wird sicher ich die Zahl der Flüge nach China wieder deutlich steigen.

Welches Potential der Aktienkurs dann hat, kann sich jeder selbst denken

und im Übrigen wurde jeder kriegerische Konflikt irgendwann beendet, das wir auch hier so sein.