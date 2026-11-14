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    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +6,58 %

    Cashflow für Anleger

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    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Cashflow für Anleger - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +6,58 %
    Foto: adobe.stock.com

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Ricegrowers nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Ricegrowers gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,58 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,11 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,01 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Ricegrowers verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +6,58 % Dividendenrendite bietet Ricegrowers ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,11 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Ricegrowers für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,58 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,01.
    Ricegrowers weist eine Marktkapitalisierung von 639,00 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,58 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Ricegrowers konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +20,11 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

    Ricegrowers Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2026

    Die Ricegrowers Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 9,2250 zulegen. Das sind 0,0000  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +6,58 %, eine Investition von etwa 182.371 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,00 +42,86 % +6,58 %
    2025 0,700000 +16,67 % +5,64 %
    2024 0,600000 +9,09 % +7,14 %
    2023 0,550000 +37,50 % +8,35 %
    2022 0,400000 0,00 % +5,26 %

    Warum Ricegrowers für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +6,58 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +20,11 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 14,01
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 15.198
    3.000 45.593
    6.000 91.186
    12.000 182.371

    Ricegrowers

    0,00 %
    -1,34 %
    +11,14 %
    +6,96 %
    +117,11 %
    ISIN:AU0000040982WKN:A2PKPN
    Ricegrowers direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ricegrowers Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,34 %
    1 Monat +11,14 %
    3 Monate +6,96 %

    Informationen zur Ricegrowers Aktie

    Es gibt 69 Mio. Ricegrowers Aktien. Damit ist das Unternehmen 639,00 Mio. € wert.

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    Ob die Ricegrowers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ricegrowers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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