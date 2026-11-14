Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +6,58 %

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Ricegrowers konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +20,11 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Ricegrowers gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,58 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,11 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,01 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Ricegrowers verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +6,58 % Dividendenrendite bietet Ricegrowers ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,11 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Ricegrowers für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,58 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,01. Ricegrowers weist eine Marktkapitalisierung von 639,00 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,58 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Ricegrowers Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2026

Die Ricegrowers Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 9,2250€ zulegen. Das sind 0,0000 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +6,58 %, eine Investition von etwa 182.371€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,00 +42,86 % +6,58 % 2025 0,700000 +16,67 % +5,64 % 2024 0,600000 +9,09 % +7,14 % 2023 0,550000 +37,50 % +8,35 % 2022 0,400000 0,00 % +5,26 %

Warum Ricegrowers für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +6,58 %

Stetiges Dividendenwachstum: +20,11 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,01

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 15.198 € 3.000 € 45.593 € 6.000 € 91.186 € 12.000 € 182.371 €

Ricegrowers Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,34 % 1 Monat +11,14 % 3 Monate +6,96 %

Informationen zur Ricegrowers Aktie

Es gibt 69 Mio. Ricegrowers Aktien. Damit ist das Unternehmen 639,00 Mio. € wert.

Ricegrowers Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ricegrowers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ricegrowers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.