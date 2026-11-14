Goldpreis-Prognose: Gold stemmt sich gegen den Dollar – bereit für die Wende?
Gold wendet Abverkauf ab
Der Goldpreis wendete den Abverkauf ab und rettete sich zum Wochenschluss über die Marke von 3.860 US-Dollar. Das war eminent wichtig, wahrte Gold doch so die womöglich letzte Chance auf eine Wende in 2026.
- Gold verteidigte 3.860 Dollar, sonst drohen 3.500
- Inflation, Ölpreise und Dollar setzen Gold weiter zu
- ETF-Patt und Minenaktien deuten auf Bodenbildung
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Aktuelle Goldpreisentwicklung: US-Dollar und andere Probleme
Der Goldpreis hängt an einem seidenen Faden. Mit Müh und Not verhinderte das Edelmetall den Rutsch unter die 3.860 US-Dollar. Diese Marke hielt dem Verkaufsdruck bereits zuletzt stand. Mit der Kraftanstrengung wahrte das Edelmetall die Chance, in diesem Preisbereich einen Boden auszubilden. Das Alternativszenario sieht weniger lauschig aus, könnte doch ein Rücksetzer unter die 3.860 US-Dollar weitere Abgaben auf 3.500 US-Dollar provozieren.
Unter der Woche wurden in den USA eminent wichtige Preisdaten veröffentlicht. Vor allem die Verbraucherpreisdaten für Oktober setzten Gold, Silber und den anderen Edelmetallen und Rohstoffen zu, schürten sie doch die ohnehin bereits schwelenden Inflations- und Zinssorgen weiter. Die Renditen der US-Staatsanleihen sprangen daraufhin an.
Der US-Dollar profitierte ebenfalls von der Gemengelage. Der wichtige US-Dollar-Index übersprang die Marke von 103 Punkten. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte den Index weit tragen. Potenzielle Bewegungsziele liegen nun bei 104,5 und 106 Punkten. Sollte sich dieses für den US-Dollar überaus bullische Szenario tatsächlich entfalten, könnte es für Gold eng werden. Die am Freitag veröffentlichten US-Erzeugerpreise vermochten es nicht, die Dynamik des US-Dollars zu brechen, obgleich sie unterhalb der Erwartungen lagen.
Die Situation am Ölmarkt stellt weiterhin ein großes Risiko für den Goldpreis dar. Die zuletzt noch bei Brent und WTI zu beobachtende Korrektur nahm zwischenzeitlich ein jähes Ende. Die Ölpreise erholten sich wieder. Brent-Öl notiert bei 96 US-Dollar und nimmt damit Kontakt zu den 100 US-Dollar auf. Die hohen Ölpreise sind neben der hartnäckigen Inflation die treibende Kraft hinter der Entwicklung der Renditen und des US-Dollars.
ETF-Investoren in Lauerstellung
Wie angespannt die Lage im Goldsektor ist, zeigt sich auch in der Bestandsentwicklung physisch besicherter Gold-ETFs. Hierzu ein Blick auf die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares. Seit geraumer Zeit verharren die Bestände auf einem stabilen Niveau. Offenkundig hat sich hier eine Art Patt eingestellt. Den Anlegern fehlt noch der Mut, beherzt zuzugreifen. Gleichzeitig sind sie aber auch nicht bereit, auf dem aktuellen Goldpreisniveau zu verkaufen. Das könnte ein Indiz für eine nahende Bodenbildung sein.
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Ist Gold bereit für die Wende?
Der Boden bei Gold scheint nahe zu sein. Hoffnung auf eine baldige Bodenbildung beim Goldpreis schürt auch die Kursentwicklung der Produzentenaktien. Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines oder aber Kinross Gold zeigen sich in der aktuellen Phase überraschend stabil. Eine baldige Trendwende der Goldminenaktien sollte nicht überraschen. Ein ähnliches Bild bietet sich im Übrigen auch im Kupfersektor. Während der Kupferpreis zuletzt kräftig nachgeben musste, strahlten die Aktien der Kupferproduzenten eine gewisse Stabilität aus.
Bricht man die Gemengelage bei Gold auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann ist festzustellen, dass das Edelmetall durchaus Chancen hat, im Bereich von 3.860 US-Dollar einen tragfähigen Boden einzuziehen. Sollte es für Gold jedoch unter diese Marke gehen, muss mit weiteren Abgaben auf 3.500 US-Dollar gerechnet werden. Mit Blick auf die Oberseite heißen die wichtigen Preisbereiche 4.000 US-Dollar und vor allem 4.200 US-Dollar. An den 4.200 US-Dollar scheiterte der Goldpreis in den letzten Wochen einige Male. Ein erfolgreicher Vorstoß wäre daher im Hinblick auf eine anlaufende Trendwende ein starkes Signal.
Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte
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