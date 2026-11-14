🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Drei Vorschläge zum Erhalt von Arbeitsplätzen

    Herrenknecht

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Herrenknecht fordert Rückkehr zur 40-Stunden-Woche
    • Weniger Karenztage im Krankheitsfall gefordert
    • Kündigungsschutz für Spitzenkräfte flexibler machen
    Herrenknecht - Drei Vorschläge zum Erhalt von Arbeitsplätzen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SCHWANAU (dpa-AFX) - Der Chef des Tunnelbohrmaschinen-Herstellers Herrenknecht, Martin Herrenknecht, hat drei konkrete Vorschläge gemacht, wie man aus seiner Sicht möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland halten könnte. "Zurück zur 40-Stunden-Woche, weniger Karenztage im Krankheitsfall und ein deutlich flexiblerer Kündigungsschutz für Fach- und Führungskräfte mit hohen Einkommen", schrieb Herrenknecht in einem Brandbrief, den die "Bild" veröffentlicht hat. Ein Sprecher des Unternehmens aus Schwanau (Ortenaukreis) bestätigte die Aussagen auf Anfrage.

    Die Industrie in Deutschland stehe mit dem Rücken zur Wand. Besonders die IG Metall scheint Herrenknecht ein Dorn im Auge zu sein. Der Unternehmer kritisierte deren "aberwitzigen Forderungen" in der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. "Haben die den Schuss immer noch nicht gehört?", schrieb Herrenknecht mit Bezug auf bundesweit ganztägige Warnstreiks, die es ab der kommenden Woche geben soll.

    "Schnell raus aus den Schützengräben"

    Wer in der aktuellen Situation nach alten Logiken verhandele, stärke nicht die Position der Arbeitnehmer, sondern vernichte Industriearbeitsplätze, so Herrenknecht, der Mitglied in der CDU ist. "Denn wenn unsere Unternehmen international nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können, geht es bald nicht mehr um fünf Prozent mehr oder weniger Lohn. Dann geht es um den Job." Die Gewerkschaften müssten "ganz schnell raus aus den Schützengräben und gemeinsam mit den Arbeitgebern dafür kämpfen, so viele Arbeitsplätze wie möglich in Deutschland zu halten".

    In dem Tarifkonflikt fordert die IG Metall innerhalb eines Jahres 5 Prozent mehr Geld für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten. Zudem sollen Jobs und Standorte gesichert werden. Die Arbeitgeber haben für eine wesentlich längere Laufzeit eine widerrufbare Einmalzahlung und 1,3 Prozent mehr angeboten. Nach drei Verhandlungsrunden hat sich keine Lösung abgezeichnet./rwi/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Herrenknecht Drei Vorschläge zum Erhalt von Arbeitsplätzen Der Chef des Tunnelbohrmaschinen-Herstellers Herrenknecht, Martin Herrenknecht, hat drei konkrete Vorschläge gemacht, wie man aus seiner Sicht möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland halten könnte. "Zurück zur 40-Stunden-Woche, weniger …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     