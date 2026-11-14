Microsoft-Büroprogramme laufen nach Störung wieder

Beim Bürokommunikations-Service Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört, darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic . Bereits am Freitagnachmittag hatte Microsoft nach und nach Fortschritte bei der Wiederherstellung der Funktionen gemacht.

REDMOND/BERLIN (dpa-AFX) - Die schwerwiegende Störung bei den Büroprogrammen des Software-Konzerns Microsoft ist nach dessen Angaben behoben. Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen (MEZ) auf seiner Webseite mit. Von den Problemen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Konzern betonte danach, die Störung sei auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurückgegangen. Auch einen Zusammenhang mit der Technikpanne, die seit dem späten Freitagabend (MEZ) zu Tausenden Flugausfällen in den USA geführt hatte, gebe es nicht. Die Ursache habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt. Ein dabei eingeschleustes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es.

Microsoft-Software weit verbreitet



Viele Unternehmen, Schulen und Behörden setzen bei ihren Computersystemen in Deutschland auf Microsoft. Diese Abhängigkeit stellt aus Sicht von Experten und Branchenverbänden ein Risiko dar, wie sich jetzt wieder gezeigt habe. "Wer sich bei zentralen digitalen Technologien einseitig abhängig macht, riskiert im Ernstfall Produktionsausfälle und Wettbewerbsnachteile", sagte Ralf Wintergerst, Präsident des Branchenverbands Bitkom.

In Deutschland beziehen laut Bitkom 96 Prozent der Unternehmen digitale Technologien und Leistungen aus dem Ausland. Bei einem vollständigen Ausfall erwartet eine deutliche Mehrheit demnach Auswirkungen auf ihre Produktion und ihre Geschäftstätigkeit.

Das Problem von weitreichenden gesellschaftlichen Folgen bei nur einem technischen Fehler bei Großanbietern sieht auch Georg Glasze von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Der Professor für Geografie forscht zur digitalen Souveränität. "Je stärker Kommunikation, Datenspeicherung und Arbeitsprozesse miteinander verknüpft werden, desto schwieriger wird es, einzelne Komponenten auszutauschen oder zu anderen Anbietern zu wechseln", sagt er.

Experten: Zentralisierung aufbrechen



Aus Sicht des IT-Sicherheitsexperten Christopher Kunz hätten sich zahlreiche Wirtschaftsunternehmen zwar selbst dafür entschieden, bei Cloud-Lösungen und Kommunikationssoftware allein auf Microsoft zu setzen. "Doch das ist weder souverän noch resilient", sagte der Experte vom Fachmagazin "Heise Online".

Die Risiken für die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft seien groß. "Denn wir sind nicht nur auf Gedeih und Verderb der technischen Kompetenz von Microsoft ausgeliefert, sondern auch dem Wohlwollen der US-Regierung. Diese kann über Sanktionen blitzschnell dafür sorgen, dass einzelne Organisationen oder auch ganze Staaten den Zugriff auf die Microsoft-Cloud verlieren."

Die Zentralisierung auf wenige Dienstleister sollte dringend aufgebrochen werden, fordert auch der IT-Sicherheitsberater Manuel Atug. Er ist Gründer und Sprecher der AG Kritis, eines Zusammenschlusses unabhängiger Fachleute für kritische Infrastrukturen. Es gebe genügend andere Anbieter aus Deutschland oder Europa.

Unternehmen brauchen Alternativen für den Notfall



Je länger ein Ausfall dauere, desto schwieriger werde die Situation für Unternehmen, heißt es vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Zwar gebe es bei der jüngsten Microsoft-Störung keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Aber unabhängig davon, ob technische Fehler oder Cyberangriffe für Systemausfälle sorgten, brauche es klare Abläufe, wie Prozesse trotzdem weiterlaufen und Unternehmen handlungsfähig bleiben könnten.

Zur Resilienz gehöre nicht nur die Abwehr von Gefahren, sondern auch die Vorbereitung von Alternativen, so das BSI. Den Aufruf, sich auf Notfälle besser vorzubereiten, teilt auch Alexander Rabe, Geschäftsführer vom Verband der Internetwirtschaft Eco. "Dafür brauchen wir redundante Infrastrukturen, ausreichend Rechenzentrumskapazitäten und unabhängige Ausweichmöglichkeiten."/mbi/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 475,2 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +31,54 %/+51,95 % bedeutet.



