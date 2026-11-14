Viromed Medical verliert 6,0 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

Die optimistische Seite setzt vor allem auf die aus ihrer Sicht vielfältigen medizinischen Einsatzmöglichkeiten. Wiederholt genannt werden chronische Wunden, der diabetische Fuß und Nagelpilz. Daraus leiten Befürworter einen erheblichen möglichen Absatzmarkt ab. Hinzu kommt die Hoffnung auf einen internationalen Vertrieb, etwa in Asien oder im Nahen Osten. Das sind Erwartungen der Community, keine Belege für bereits erreichte Verkaufszahlen.

Sechs Prozent Wochenverlust und eine Grundsatzdebatte über die wirtschaftlichen Perspektiven: Die Viromed Medical-Aktie hat die wallstreetONLINE-Community in dieser Woche intensiv beschäftigt. Im Zentrum stand die Frage, ob das erhoffte Potenzial der Kaltplasmatechnik bald in belastbare Umsätze mündet. Zwischen 3,62 und 4,54 Euro schwankte der Kurs; das relative Handelsvolumen erreichte an den letzten Handelstagen das 1,7-Fache des Wochenschnitts. Die Diskussion umfasste 94 relevante Beiträge von 26 Nutzern an vier Tagen.

Weitere Zuversicht schöpfen Teilnehmer aus diskutierten Kontakten zu Universitätskliniken und einer möglichen klinischen Studie. Auch ein im Forum erwähntes Treffen mit Jefferies wird teilweise als Zeichen für Fortschritte bei einer möglichen Transaktion gewertet. Kritische Stimmen halten dagegen: Ein Gespräch allein belege weder konkrete Verhandlungen noch einen bevorstehenden Abschluss. Auch ein Veröffentlichungstermin für die diskutierten Studienergebnisse bleibt in den Beiträgen offen.

Den stärksten Gegenpol bildet die Debatte über Umsatzprognosen. Mehrfach verweisen Teilnehmer auf ein ursprünglich genanntes Umsatzziel von 80 Millionen Euro für 2026 sowie auf angeblich deutlich reduzierte Analystenschätzungen. Genannt werden zuletzt 10,1 Millionen Euro nach zuvor 40,5 Millionen Euro. Diese Zahlen sind hier Angaben aus dem Forum, keine bestätigten Geschäftsdaten. Inhaltlich zielt die Kritik auf die Verlässlichkeit der Erwartungen und das Tempo der Vermarktung.

Nachvollziehbar ist der dahinterstehende Einwand: Medizinisches Potenzial allein schafft noch kein profitables Geschäft. Selbst grundsätzlich interessierte Teilnehmer verlangen höhere Stückzahlen und einen erkennbaren Weg zur Gewinnschwelle. Verzögerungen könnten nach ihrer Einschätzung den Finanzierungsbedarf erhöhen. Die Marktkapitalisierung von 87,67 Millionen Euro und das Vorjahres-KGV von 120,67 unterstreichen, wie wichtig die künftige Ertragsentwicklung für die Bewertung ist.

Absatzfortschritte und die Wochenmarken im Blick

In der kommenden Woche dürften deshalb vor allem belastbare Angaben zu Bestellungen, Auslieferungen und Produktionshochlauf zählen. Ebenso relevant wären konkrete Schritte bei klinischen Studien oder der wissenschaftlichen Veröffentlichung. Kursseitig bildet das Wochentief bei 3,62 Euro die nächste Unterstützung. Auf der Oberseite liegt der Widerstand am Wochenhoch von 4,54 Euro. Ob eine dieser Marken überwunden wird, dürfte auch davon abhängen, ob neue Informationen die Lücke zwischen medizinischer Hoffnung und wirtschaftlichem Nachweis verkleinern.

Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -6,0 % Wochenhoch / Wochentief 4,54€ / 3,62€ KGV (Vorjahr) 120,67 Marktkapitalisierung 87,67 Mio.EUR

Stand: 14.11.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 4,54€ und das Wochentief bei 3,62€ die zunächst wichtigsten Marken.