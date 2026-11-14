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    Grüne stimmen Koalitionsvertrag für MV zu

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    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne in MV stimmen dem Koalitionsvertrag zu
    • Linke gab bereits grünes Licht für die Vereinbarung
    • Bei SPD-Ja soll der Vertrag abends unterschrieben
    Grüne stimmen Koalitionsvertrag für MV zu
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STRALSUND (dpa-AFX) - Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben dem ausgehandelten Koalitionsvertrag für die erste rot-rot-grüne Landesregierung in MV zugestimmt. Das Votum auf einem Parteitag in Stralsund fiel bei einer Enthaltung einstimmig aus. Die Linke hatte schon am Freitag grünes Licht für die 133 Seiten umfassende Vereinbarung gegeben. Sollte auch die SPD bei ihrem noch laufenden Parteitag in Güstrow ihre Zustimmung geben, soll der Vertrag noch am Abend im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald unterschrieben werden./chh/DP/zb



    Verfasst von dpa-AFX
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    Grüne stimmen Koalitionsvertrag für MV zu Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben dem ausgehandelten Koalitionsvertrag für die erste rot-rot-grüne Landesregierung in MV zugestimmt. Das Votum auf einem Parteitag in Stralsund fiel bei einer Enthaltung einstimmig aus. Die Linke hatte schon …
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