Freie Bahn für Rot-Rot-Grün in MV
Für Sie zusammengefasst
- Weg für erste rot-rot-grüne Landesregierung frei
- SPD stimmte auf Sonderparteitag dem Vertrag zu
- Linke und Grüne stimmten dem Vertrag ebenfalls zu
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
GÜSTROW (dpa-AFX) - In Mecklenburg-Vorpommern ist der Weg für die erste rot-rot-grüne Landesregierung frei. Nach Linken und Grünen stimmte auch die SPD auf einem Sonderparteitag in Güstrow dem Koalitionsvertrag zu, der am Abend unterschrieben werden soll./hr/DP/zb