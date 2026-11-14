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    Freie Bahn für Rot-Rot-Grün in MV

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    Für Sie zusammengefasst
    • Weg für erste rot-rot-grüne Landesregierung frei
    • SPD stimmte auf Sonderparteitag dem Vertrag zu
    • Linke und Grüne stimmten dem Vertrag ebenfalls zu
    Freie Bahn für Rot-Rot-Grün in MV
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GÜSTROW (dpa-AFX) - In Mecklenburg-Vorpommern ist der Weg für die erste rot-rot-grüne Landesregierung frei. Nach Linken und Grünen stimmte auch die SPD auf einem Sonderparteitag in Güstrow dem Koalitionsvertrag zu, der am Abend unterschrieben werden soll./hr/DP/zb



    Verfasst von dpa-AFX
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    Freie Bahn für Rot-Rot-Grün in MV In Mecklenburg-Vorpommern ist der Weg für die erste rot-rot-grüne Landesregierung frei. Nach Linken und Grünen stimmte auch die SPD auf einem Sonderparteitag in Güstrow dem Koalitionsvertrag zu, der am Abend unterschrieben werden soll./hr/DP/zb
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