Klöckner empört über 'wenig Empörung' nach Fahnenaktion

Ein Mann war am vergangenen Sonntag auf den Fahnenmast vor dem Berliner Reichstagsgebäude geklettert und hatte die große schwarz-rot-goldene Fahne durch eine Palästinaflagge ersetzt. Klöckner sagte, sie habe Strafanzeige gestellt und werde auch Schadenersatz fordern.

IDAR-OBERSTEIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat das Hissen der Palästinafahne vor dem Bundestag durch einen Aktivisten scharf kritisiert. "Mich hat auch empört, dass das Ganze so wenig Empörung nachgezogen hat", sagte Klöckner beim Landesparteitag der rheinland-pfälzischen CDU in ihrem Wahlkreis in Idar-Oberstein.

"Hätte dieser sogenannte Aktivist, der die Palästinafahne am Deutschen Bundestag gehisst hat, in einer Straftat, und die Deutschlandfahne runtergerissen in den Dreck geworfen hat, hätte er das in dieser Gegend gemacht, für die er demonstriert, würde er heute nicht mehr frei rumlaufen."

Die schwarz-rot-goldene Fahne sei ein nationales Symbol, das für Werte stehe, betonte Klöckner. Sie nannte: Freiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung.

In Idar-Oberstein wählen die rund 300 Delegierten einen neuen Landesparteivorstand. Ministerpräsident und Landeschef Gordon Schnieder steht erneut zur Wahl. Einen Gegenkandidaten hat er nicht. Wirtschaftsstaatssekretär Johannes Steiniger will wieder Generalsekretär werden./irs/DP/zb



