11,9 Prozent Minus: Bei Netlist beginnt die Suche nach dem Boden

Die skeptische Lesart der Community: Sollte ein zentraler Patentanspruch wegfallen, könnten sich die Aussichten auf Schadenersatz gegen Google verschlechtern. Wie weit diese Folgen reichen würden, blieb allerdings umstritten. Schon bei der Laufzeit des Patents und dem möglichen Zeitraum für Ersatzansprüche widersprachen sich die Beiträge. Konkrete Summen oder eine abschließende rechtliche Bewertung lassen sich daraus nicht belastbar ableiten.

Ein Wochenverlust von 11,9 Prozent hat die Debatte um Netlist verschärft. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Folgen ein im Forum diskutierter gerichtlicher Rückschlag beim Patentanspruch 16 des sogenannten 912-Patents für den Streit mit Google haben könnte. Zwischen 5,02 und 6,46 US-Dollar schwankte die Aktie. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 1,6-Fachen des Wochenschnitts. Mit 83 relevanten Beiträgen von 21 Nutzern an fünf Tagen war die Diskussion entsprechend lebhaft.

Optimistischere Stimmen halten dagegen, dass der ältere Patentkomplex nicht mit sämtlichen Ansprüchen gegen Google gleichzusetzen sei. Sie verweisen auf mögliche weitere rechtliche Schritte sowie auf neuere Patente für DDR5- und HBM-Speicher. Ob diese tatsächlich zusätzliche Zahlungen oder Lizenzabschlüsse ermöglichen, ist damit jedoch nicht belegt. Auch über den Status eines Verfahrens vor der US-Handelsbehörde ITC herrschte im Forum Uneinigkeit. Die These, die wesentlichen Rechtsrisiken seien bereits ausgeräumt, bleibt deshalb eine Erwartung einzelner Anleger.

KI-Speicher als Gegengewicht zur Prozessfantasie

Das greifbarste positive Argument lieferte die mehrfach diskutierte Produktentwicklung. Beiträge beschrieben drei CXL-Speicherentwürfe für die Fachmesse SC26 und verwiesen auf Stellenanzeigen für KI- und Speicherexperten. Nach Darstellung der Community sollen die Konzepte unter anderem DRAM und NAND kombinieren, vorhandenen DDR4-Speicher weiter nutzbar machen und Zwischenspeicher für KI-Anwendungen unterstützen. Befürworter sehen darin die Chance auf ein operatives Geschäft, das weniger von Gerichtserfolgen abhängt.

Der entscheidende Vorbehalt: Aus den im Forum beschriebenen Demonstratoren folgen noch keine nachgewiesenen Aufträge oder Umsätze. Zusätzlich diskutierte die Community, ob bestehende Lizenzvereinbarungen auch künftig hinzukommende Patente erfassen könnten. Das wäre für die Frage wichtig, wie viel zusätzliches Erlöspotenzial neue Schutzrechte bieten. Die Beiträge unterschieden dabei zwischen einer Vertragsauslegung zu Samsung und ausdrücklich spekulativen Annahmen zu Micron.

Die nächste Woche braucht belastbare Signale

Im Fokus stehen nun mögliche Klarstellungen zu den Patentverfahren und konkretere Angaben zum Entwicklungs- und Vermarktungsstand der Speicherprodukte. Bestätigte feste Termine dafür liegen nicht vor. Kursseitig bildet das Wochentief bei 5,02 US-Dollar die nächste Unterstützung, das Wochenhoch bei 6,46 US-Dollar den Widerstand. Ob eine dieser Marken fällt und das erhöhte Handelsvolumen anhält, dürfte zeigen, ob die Neubewertung nach dem Rückschlag weitergeht oder sich der Kurs stabilisiert.

Netlist Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -11,9 % Wochenhoch / Wochentief 6,46$ / 5,02$ KGV (Vorjahr) -11,11 Marktkapitalisierung 233,73 Mio.USD

Stand: 14.11.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,46$ und das Wochentief bei 5,02$ die zunächst wichtigsten Marken.