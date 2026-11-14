TeamViewer unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

Die ausführlichsten kritischen Beiträge setzen bei der Kapitalverwendung an. Nach Einschätzung dieser Diskussionsteilnehmer wurden beim Kauf von 1E zu hohe Erwartungen an Wachstum und Synergien zugrunde gelegt. Sie verweisen auf ihrer Ansicht nach stärkere Kundenabwanderung, eine schwächere US-Nachfrage und verzögerte Synergien. Die im Forum genannten Kaufpreise, Umsatzgrößen und Wachstumsraten sind dabei keine unabhängig bestätigten Angaben.

Die TeamViewer-Aktie hat auf Wochensicht 4,7 Prozent verloren und damit im wallstreetONLINE-Forum eine intensive Debatte ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die aus Sicht vieler Anleger enttäuschende Entwicklung nach der 1E-Übernahme nur eine Durststrecke oder ein strukturelles Problem signalisiert. 97 relevante Beiträge von 28 Nutzern an sechs Tagen zeigen, wie stark die Unsicherheit über Wachstum und Management inzwischen beschäftigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Vorwurf reicht über den Kaufpreis hinaus: Mehrfach wird hinterfragt, warum nach Darstellung der Community parallel zur Übernahme Geld in Aktienrückkäufe geflossen sei. Dahinter steht eine nachvollziehbare Sorge: Bleiben die erhofften Erträge aus, fehlen finanzielle Spielräume. Ob die damaligen Entscheidungen tatsächlich unangemessen waren, lässt sich aus den Beiträgen allein jedoch nicht ableiten.

Eng damit verbunden ist das Vertrauen in die Führung. Kritiker sehen eine Lücke zwischen früher geweckten Erwartungen und der von ihnen wahrgenommenen Geschäftsentwicklung. Einige erkennen dem Management durchaus zu, TeamViewer auf Profitabilität ausgerichtet zu haben, bezweifeln aber dessen Fähigkeit, neues Wachstum zu erschließen. Wiederholt werden deshalb belastbare Quartalszahlen statt weiterer positiver Prognosen verlangt.

Die optimistische Gegenposition setzt bei der Bewertung an. Das geprüfte KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 8,07, die Marktkapitalisierung 797,88 Millionen Euro. Befürworter halten die darin aus ihrer Sicht enthaltenen Wachstumserwartungen für übermäßig pessimistisch. Kehrt das Wachstum zurück, könnte dies nach ihrer Einschätzung eine Neubewertung auslösen. Die niedrige Kennzahl allein widerlegt allerdings nicht die Befürchtung einer länger anhaltenden Schwäche.

Als operative Chance nennt die Community TeamViewer ONE: Das Angebot könnte nach Ansicht einzelner Teilnehmer zusätzliche Nachfrage nach Endgeräteverwaltung erschließen. Auch eine geringere Abhängigkeit von Microsoft wird als mögliches Kundenmotiv angeführt. Das bleibt eine Geschäftshoffnung, kein belegter Umsatztreiber. Spekulationen über einen Übernehmer liefern ebenfalls keinen belastbaren Beleg für eine Unterbewertung.

Kommende Woche zählt die Handelsspanne

Für die nächste Handelswoche stehen zunächst konkrete Kursmarken im Vordergrund. Das Wochentief bei 4,782 Euro bildet die Unterstützung, das Wochenhoch bei 5,09 Euro den Widerstand. Ein Ausbruch aus dieser Spanne wäre ein Signal im Streit um eine mögliche Bodenbildung. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt allerdings nur beim 0,3-Fachen des Wochenschnitts. Entscheidend für mehr Vertrauen bleiben neue belastbare Hinweise auf Wachstum und die Entwicklung von 1E; ein bestätigter Ergebnistermin für die kommende Woche liegt nicht vor.

TeamViewer Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -4,7 % Wochenhoch / Wochentief 5,09€ / 4,782€ KGV (Vorjahr) 8,07 Marktkapitalisierung 797,88 Mio.EUR

Stand: 14.11.2026, 16:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 5,09€ und das Wochentief bei 4,782€ die zunächst wichtigsten Marken.