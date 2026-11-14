Niedersachsens CDU-Chef bringt Verzicht auf VW-Dividende ins Spiel
- Lechner regt Dividendenverzicht des Landes an
- Großaktionäre könnten ebenfalls auf Dividenden verzichten
- VW-Pakt und Boni-Beitrag des Vorstands gefordert
HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner hat einen vorübergehenden Verzicht des Landes auf seine Volkswagen-Dividende ins Spiel gebracht. Auch andere Großaktionäre könnten auf eine Ausschüttung verzichten, sagte Lechner auf einem kleinen Parteitag in Hannover. Den VW-Vorstand regte er an, bei den Boni ein Zeichen zu setzen. "Es braucht einen gemeinsamen Kraftakt. Alle müssen einen Beitrag leisten", sagte der 45-Jährige.
Lechner warb für eine Art Pakt, um die Zukunft des Konzerns und seiner niedersächsischen Standorte zu sichern. Dazu müssten auch die Tarifparteien beitragen. Ziel seien wettbewerbsfähige Kosten und der Erhalt der Werke. Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei Volkswagen. Für das Geschäftsjahr 2025 beschloss die Hauptversammlung eine Dividende von 5,20 Euro je Stammaktie.
CDU-Landeschef Lechner wurde nach seiner Rede einstimmig zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt./lfi/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 67,68 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 13,96 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +3,43 %/+77,30 % bedeutet.
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Ich verstehe einen großen Teil der negativen Sicht. Aber als Börsianer muss man verschiedene Sichtweisen prüfen. Hab die KI mal beauftragt, die positiven Aspekte bei VW zu suchen/zu beleuchten. Das ist dabei herausgekommen:
Das Ende der Deutschlandproduktion wird satt zweistellige Milliarden und auch Markenidentität kosten.