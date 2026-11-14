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    Niedersachsens CDU-Chef bringt Verzicht auf VW-Dividende ins Spiel

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lechner regt Dividendenverzicht des Landes an
    • Großaktionäre könnten ebenfalls auf Dividenden verzichten
    • VW-Pakt und Boni-Beitrag des Vorstands gefordert
    Niedersachsens CDU-Chef bringt Verzicht auf VW-Dividende ins Spiel
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner hat einen vorübergehenden Verzicht des Landes auf seine Volkswagen-Dividende ins Spiel gebracht. Auch andere Großaktionäre könnten auf eine Ausschüttung verzichten, sagte Lechner auf einem kleinen Parteitag in Hannover. Den VW-Vorstand regte er an, bei den Boni ein Zeichen zu setzen. "Es braucht einen gemeinsamen Kraftakt. Alle müssen einen Beitrag leisten", sagte der 45-Jährige.

    Lechner warb für eine Art Pakt, um die Zukunft des Konzerns und seiner niedersächsischen Standorte zu sichern. Dazu müssten auch die Tarifparteien beitragen. Ziel seien wettbewerbsfähige Kosten und der Erhalt der Werke. Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei Volkswagen. Für das Geschäftsjahr 2025 beschloss die Hauptversammlung eine Dividende von 5,20 Euro je Stammaktie.

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    CDU-Landeschef Lechner wurde nach seiner Rede einstimmig zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt./lfi/DP/zb

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Kursboden bei 70 Euro und Zweifel an einer baldigen Rückkehr auf 100 Euro. Diskutiert werden hohe Produktionskosten, Konkurrenz aus China, Produktionsverlagerungen und der Stopp des Fertigungsprojekts Gamechanger in Wolfsburg. Kritiker sehen Risiken für Wettbewerbsfähigkeit und Technologiekompetenz; andere setzen auf Restrukturierung, die weiterlaufende SSP-Entwicklung und die Kooperation mit XPeng.
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    Verfasst von dpa-AFX
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