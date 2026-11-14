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    Toter und Verletzte bei russischen Angriffen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Angriffe töten einen Mann in Pawlohrad
    • Mehr als 30 Zivilisten bei Angriffen verwundet
    • Mindestens 22 Verletzte in Saporischschja
    Toter und Verletzte bei russischen Angriffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Bei einer Serie russischer Angriffe gegen ukrainische Städte ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Über 30 Zivilisten wurden bei den Attacken nach offiziellen Angaben verwundet. Allein in Saporischschja wurden mindestens 22 Menschen verletzt, wie der regionale Militärverwalter Mychajlo Semikin auf Telegram mitteilte. Unter den Verletzten waren demnach auch drei Kinder. Erst am Vortag war die Stadt Ziel russischer Angriffe.

    In Pawlohrad in der Oblast Dnipropetrowsk kam bei russischen Angriffen ein Mann ums Leben, wie Militärverwalter Olexander Hanscha auf Telegram berichtete. Weitere zehn Personen, unter ihnen ein siebenjähriger Junge, seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

    In beiden Fällen wurden keine Angaben gemacht, mit welchen Waffen die Städte angegriffen wurden. Auch über das Ausmaß der Schäden wurden keine Details veröffentlicht.

    Russland führt seit über viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine. Angesichts festgefahrener Fronten greift das russische Militär seit Monaten überwiegend Ballungszentren der Ukraine an./cha/DP/zb






    Verfasst von dpa-AFX
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    Toter und Verletzte bei russischen Angriffen Bei einer Serie russischer Angriffe gegen ukrainische Städte ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Über 30 Zivilisten wurden bei den Attacken nach offiziellen Angaben verwundet. Allein in Saporischschja wurden mindestens 22 Menschen …
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