Demokrat gewinnt Gouverneurswahl in Alaska

WASHINGTON/JUNEAU (dpa-AFX) - Erstmals seit 1998 haben die Demokraten wieder die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Alaska gewonnen. Der 37-jährige Jonathan Kreiss-Tomkins setzte sich gegen drei republikanische Kandidaten durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Basis der Stimmauszählungen meldete. Er wird der jüngste Gouverneur in der Geschichte Alaskas, in dem nordwestlichsten Bundesstaat der USA.

Mit dem Wahlsieg werden die Demokraten künftig 30 der 50 Gouverneursposten in den USA besetzen - so viele wie seit 1993 nicht mehr. Erstmals seit 2010 stellen sie damit wieder die Mehrheit. Rund drei Viertel der US-Bevölkerung werden dann in Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneuren leben.