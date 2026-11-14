Günther als Spitzenkandidat für die Landtagswahl gewählt

NEUMÜNSTER (dpa-AFX) - Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther ist Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl am 18. April. Der 53-Jährige erhielt auf einem Parteitag in Neumünster am Nachmittag 239 Stimmen (96,76 Prozent) bei sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Günther will mit seiner Union wieder klar stärkste Kraft bei der Landtagswahl werden. "Ich trete nicht an, um ein schlechteres Ergebnis zu erreichen als beim letzten Mal", sagte Günther. Auch 2022 seien die Umfragen bis wenige Wochen vor der Wahl nicht gut gewesen. "Ich will diese Wahl gewinnen." 2022 hatte seine Partei mit 43,4 Prozent nur um einen Sitz die absolute Mehrheit verpasst und regiert seitdem mit den Grünen.