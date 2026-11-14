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    Günther als Spitzenkandidat für die Landtagswahl gewählt

    CDU Schleswig-Holstein

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    Für Sie zusammengefasst
    • Günther führt CDU bei der Wahl am 18. April
    • Parteitag bestätigt Günther mit 96,76 Prozent
    • CDU verfehlte Mehrheit knapp, regiert mit den Grünen
    CDU Schleswig-Holstein - Günther als Spitzenkandidat für die Landtagswahl gewählt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEUMÜNSTER (dpa-AFX) - Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther ist Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl am 18. April. Der 53-Jährige erhielt auf einem Parteitag in Neumünster am Nachmittag 239 Stimmen (96,76 Prozent) bei sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung.

    Günther will mit seiner Union wieder klar stärkste Kraft bei der Landtagswahl werden. "Ich trete nicht an, um ein schlechteres Ergebnis zu erreichen als beim letzten Mal", sagte Günther. Auch 2022 seien die Umfragen bis wenige Wochen vor der Wahl nicht gut gewesen. "Ich will diese Wahl gewinnen." 2022 hatte seine Partei mit 43,4 Prozent nur um einen Sitz die absolute Mehrheit verpasst und regiert seitdem mit den Grünen.

    Stehende Ovationen

    Die rund 250 Delegierten feierten Günther mit stehenden Ovationen und anhaltendem Beifall. Günther betonte, dieses Mal schaue ganz Deutschland auf den Ausgang der Landtagswahl im Norden. Die vergangenen Wahlen hätten die Frage aufgeworfen, wie stark die demokratische Mitte noch sei. "Wir haben diese Kraft und wir werden das unter Beweis stellen." Gegenwind kenne man im Norden. "Der macht uns nur noch stärker."

    Günther ist seit 2017 Regierungschef und zum dritten Mal auf Platz eins der Liste für die Landtagswahl. Im Sommer war Günthers Partei in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild"-Zeitung aber nur noch auf 27 Prozent gekommen./akl/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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