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    YSTUDIO präsentiert die Geschenkbox zum Markentag 2026 und die neue Stiftserie „Inner Universe".

    Das geschriebene Wort bleibt

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    TAIPEI, 14. November 2026 /PRNewswire/ -- Nachrichten können jetzt mit einem einzigen Tippen gesendet und zurückgezogen werden. In diesem Zeitalter der sofortigen Kommunikation: Wie lange ist es her, dass wir Worte erhalten haben, die es wert waren, bewahrt zu werden? Die taiwanesische Premium-Schreibwarenmarke YSTUDIO hat heute ihre Markentags-Geschenkbox 2026 und die neue Serie „Inner Universe" ihres klassischen Kugelschreibers mit Einzugsmechanismus vorgestellt. Diese neuen Angebote laden jeden sanft dazu ein, innezuhalten, einen Stift zur Hand zu nehmen und „Das Gewicht der Worte" zu erleben. 

    Left: YSTUDIO unveils the new

    Markentag-Geschenkbox 2026: Ein Schlüssel zu jahrhundertealten Gefühlen

    Früher konnte ein Brief nicht mehr zurückgeholt werden, sobald er abgeschickt war, und genau dieser zusätzliche Moment des Nachdenkens, bevor Stift und Papier aufeinandertrafen, machte jede Nachricht so wertvoll. In diesem Jahr steht bei der Geschenkbox zum Markentag der Schlüssel im Mittelpunkt. Jede Box enthält eine zufällig ausgewählte, einzigartige Originalpostkarte von vor etwa hundert Jahren sowie ein Begleitheft, in dem eine KI die Postkarte und ihre Botschaft interpretiert.

    Das Set enthält außerdem eine exklusive leere Postkarte zum Markentag und ein briefmarkenförmiges Lesezeichen aus Messing, das den Empfänger dazu einlädt, die Worte aufzuschreiben, die er schon immer sagen wollte, aber nie gesagt hat. Wie YSTUDIO es ausdrückt: „Schreiben öffnet die Seele."

    Die "Inner Universe"-Reihe: Klassische Kugelschreiber mit Druckmechanik in neuen Farben

    Neben der Geschenkbox präsentiert YSTUDIO zwei neue Farben für den klassischen Kugelschreiber mit Einzugsmechanismus aus seiner Kernkollektion: Still Star Gray und Moonlight Silver. Die neuen Stifte werden mit einem fortschrittlichen Galvanisierungsverfahren veredelt und bieten dadurch eine erhöhte Haltbarkeit und ein angenehmes Handgefühl.

    Zusammen mit dem ursprünglichen Messing bilden die beiden neuen Farben die Serie "Inner Universe". Sie nehmen das Universum in jedem von uns als Inspiration für ihre Farben, sammeln diese Bilder und bringen sie zurück in die innere Welt jedes Schriftstellers.

    „Wir glauben, dass Menschen durch das Schreiben miteinander in Kontakt treten und sich selbst besser kennenlernen können", sagte Yi Liao, Gründer von YSTUDIO, der es sich immer noch zur Gewohnheit gemacht hat, Karten an die wichtigen Menschen in seinem Leben zu schreiben.

    Um die Neuerscheinungen zu entdecken und Ihren persönlichen Schreibbegleiter zu finden, besuchen Sie bitte: https://reurl.cc/eQN2AK

    Über YSTUDIO

    YSTUDIO wurde 2012 in Taiwan gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Kraft der Worte und die Kultur des Schreibens zu vermitteln. Die Marke arbeitet hauptsächlich mit Messing und kreiert hochwertige Schreibwaren, die den Akt des Schreibens begleiten sollen. Mit einer tiefen Zuneigung zu Worten und einer Leidenschaft für Materialien möchte YSTUDIO Menschen dazu anregen, Freude am Schreiben zu haben und die Emotionen und das Gewicht der Worte zu spüren. Geleitet von durchdachtem Design kreiert die Marke Objekte für den Alltag, für all jene, die jeden Tag bewusst leben.

    YSTUDIO konzentriert sich auf die Herstellung hochwertiger Produkte und möchte durch das Schreiben eine herzliche Verbindung zu seinen Kunden aufbauen. Heute werden die Produkte des Unternehmens in 36 Ländern verkauft, und es ist in Städten wie Paris, Mailand, London, Kopenhagen, New York, Tokio, Shanghai, Hongkong und Bangkok sowie in Nigeria und Israel vertreten. Mit seinen Schreibwaren, Online-Diensten, Markenkooperationen und Heilungskursen erreicht YSTUDIO Menschen auf der ganzen Welt und schafft unvergessliche Erlebnisse, die mehr Menschen zum Schreiben inspirieren.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Das geschriebene Wort bleibt YSTUDIO präsentiert die Geschenkbox zum Markentag 2026 und die neue Stiftserie „Inner Universe". TAIPEI, 14. November 2026 /PRNewswire/ - Nachrichten können jetzt mit einem einzigen Tippen gesendet und zurückgezogen werden. In diesem Zeitalter der sofortigen Kommunikation: Wie lange ist es her, dass wir Worte erhalten haben, die es wert waren, …
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