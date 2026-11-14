Stillstand bei Deutsche Rohstoff: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

Die zuversichtliche Seite der Community stützt sich vor allem auf einen nach ihrer Darstellung 2015 geschlossenen Vergleich. Darin hätten beide Unternehmen auf weitere Ansprüche aus dem damaligen Minenverkauf verzichtet. Mehrere Beiträge leiten daraus eine mögliche Hürde für Almontys heutige Forderungen ab. Zusätzlich argumentieren sie, mögliche Probleme der Mine müssten dem Käufer bereits seit Jahren bekannt gewesen sein. Verjährungsfragen und die Beweisbarkeit einer bewussten Täuschung könnten deshalb entscheidend werden. Das sind juristische Einschätzungen aus dem Forum, keine gesicherte Bewertung der Prozesschancen.

Die Deutsche Rohstoff-Aktie hat eine Woche mit erheblichem Diskussionsbedarf hinter sich. Der Kurs verlor 1,4 Prozent, während der Rechtsstreit mit Almonty Industries um 67 Millionen Dollar die Aufmerksamkeit auf sich zog. Im wallstreetONLINE-Forum standen weniger die laufenden Rohstoffgeschäfte als die Erfolgsaussichten vor Gericht und die Informationspolitik des Managements im Mittelpunkt. Die Kursspanne von 65,70 bis 77,70 Euro unterstreicht die bewegte Handelswoche.

Die Gegenposition setzt genau dort an: Sollte Almonty tatsächlich bislang unbekannte Belege für eine bewusste Täuschung vorlegen können, wäre die Berufung auf frühere Vereinbarungen nach Ansicht einzelner Diskutanten möglicherweise nicht ausreichend. Die im Forum wiedergegebenen Betrugsvorwürfe sind nicht als erwiesen anzusehen. Spekulationen, Almonty wolle lediglich Zahlungen verzögern oder seine Liquidität schonen, liefern ebenfalls keine belastbare Grundlage für eine Entwarnung.

Für die Aktie greifbarer ist die Frage nach möglichen Bilanzfolgen. Kritische Beiträge erwarten Wertberichtigungen auf strittige Forderungen oder andere Belastungen und fragen, in welchem Quartal diese gegebenenfalls sichtbar würden. Weder deren Notwendigkeit noch deren Umfang sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen bestätigt. Dennoch ist der Einwand nachvollziehbar: Ein möglicher späterer Prozesserfolg beantwortet noch nicht, wann Geld zufließt und welche Kosten bis dahin entstehen.

Wiederholt richtet sich die Kritik außerdem gegen die Kommunikation. Unter Verweis auf im Forum wiedergegebene Almonty-Unterlagen behaupten Teilnehmer, Deutsche Rohstoff sei deutlich früher über die Auseinandersetzung informiert gewesen. Daraus entstehen Zweifel an Zeitpunkt und Vollständigkeit der Unterrichtung der Aktionäre. Eine Verletzung von Veröffentlichungspflichten ist damit nicht belegt. Für das Vertrauen bleibt die nachvollziehbare Erklärung des zeitlichen Ablaufs jedoch ein wichtiger Punkt.

Quartalsbericht als nächster Prüfstein

Am 17. November steht der Quartalsfinanzbericht zum dritten Quartal an. Relevant werden Angaben zur bilanziellen Behandlung des Streits, zu möglichen Belastungen und zur weiteren Geschäftsentwicklung. An der Börse markieren 65,70 Euro die Unterstützung am Wochentief und 77,70 Euro den Widerstand am Wochenhoch. Das zuletzt nur halb so hohe Handelsvolumen wie im Wochenschnitt mahnt allerdings zur Vorsicht, einzelne Kursbewegungen als klares Urteil über den Rechtsstreit zu deuten.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,4 % Wochenhoch / Wochentief 77,70€ / 65,70€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 382,42 Mio.EUR

Stand: 14.11.2026, 19:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Termine der kommenden Woche:

17.11.2026: Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3)

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 77,70€ und das Wochentief bei 65,70€ die zunächst wichtigsten Marken.